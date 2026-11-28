La campanya que ha enfrontat més obertament que mai les dues Espanyes, amb pressió sobre Catalunya per fer-la participar d’aquesta guerra, ha arribat al final aquest divendres a la nit. S’acaben dues setmanes d’utilitzar fins a l’extenuació el concepte “vot útil”. De fet, aquest terme desgastat s’ha fet servir poc en els mítings finals. L’ha esgrimit principalment Irene Montero, però per criticar-lo. O més aviat per criticar que el PSOE, segons la candidata de Podemos, el demani i després no faci “res útil al Congrés”. Tanmateix, amb un nom o altre, l’esperit del vot útil s’ha invocat a les portes d’unes eleccions en què els de Pedro Sánchez esperen la gran remuntada que capgiri les enquestes.
Illa: “Serà el vot de la vostra vida”
En el cas dels socialistes, el president de la Generalitat ha encunyat el concepte “el vot de la vostra vida” per donar varietat a la retòrica mitinera. Salvador Illa ha participat, al costat del cap de llista del PSC per Barcelona, Jordi Hereu, en l’últim acte de campanya del seu partit. Per donar protagonisme al seu candidat a la presidència al govern espanyol, han optat per una festa de format més reduït a la sala de festes La Paloma i han connectat amb la intervenció de Pedro Sánchez, que ha reunit 14.000 persones –segons fonts del PSOE– a la Caja Mágica de Madrid.
Pedro Sánchez s’aferra a la “‘calladita'” Colau
Després del debat d’aquest dijous, on Ada Colau, que es va convertir en protagonista inesperada per la relliscada d’Alberto Núñez Feijóo de fer servir amb ella la paraula “calladita” durant el debat a quatre que es va fer a Madrid, aquest divendres de final de campanya Sánchez ha exhibit complicitat amb Frente Amplio. Ha felicitat per la campanya la candidatura del que fins ara s’anomenava Sumar –els seus socis de govern dels darrers tres anys– i ha afegit: “Tenim la majoria progressista a tocar, i us demano que remem i votem per guanyar i governar”. Fins al punt que podia semblar que demanés el vot per al PSOE o Frente Amplio, al gust del consumidor, amb el benentès que, sigui com sigui, si governa serà amb ells. “Aquestes eleccions no van de mi, van de si volem que continuï havent-hi un govern de coalició progressista o de donar als de la motoserra els controls de l’estat del benestar”, informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Feijóo vol el vot de socialistes decebuts i Abascal, el de Jaume I
Des de Sevilla, on ha tancat la campanya Feijóo, el líder popular ha apel·lat al vot útil de votants decebuts del PSOE. “Aquesta vegada sí que ho aconseguirem, no només guanyarem, sinó que governarem, les dues coses”, ha dit per conjurar un eventual pacte com el de l’última legislatura. “No us demano que deixeu de ser d’esquerres, però vosaltres no vau votar això (…) El vostre vot també diu el que esteu disposats a tolerar”, ha afegit. I ha recordat als socialistes desencantats que intenta atraure que “la decència no és ni de dretes ni d’esquerres”. Mentrestant, qui se suposa que ha de ser el seu soci de govern, Santiago Abascal, era a València fent una reivindicació de la figura de Jaume I amb l’argumentari del blaverisme, que obvia que era català, comte de Barcelona i rei de la Corona d’Aragó. Al líder de Vox, Jaume I li ha estat tan útil –l’ha ficat al sac de la Reconquista– com poden resultar-li els vots catalans, valencians o d’on siguin per “recuperar la pàtria” i arribar a uns quants ministeris.
Rufián: “Som independentistes, però volem ser útils”
En aquest context, amb Pedro Sánchez treballant ja amb els vots de Frente Amplio, Feijóo demanant el suport d’electors decebuts amb el PSOE i Abascal reconvertint Jaume I en una mena de reencarnació del Cid Campeador, Gabriel Rufián també eixamplava la seva base al Baix Llobregat, on s’ha entregat per complet a l’obsessió d’ERC d’avançar en la conquesta d’un territori que, fins ara, sempre ha estat un feu inexpugnable del PSC. Ha dedicat la tarda i el vespre a un acte a l’Hospitalet i un altre a Sant Andreu de la Barca que, seguint la tònica de les dues últimes setmanes, s’han omplert fins a la bandera. Com a culminació d’una campanya en què ha lluitat per ser la segona força d’esquerres després del PSOE –en lloc de Frente Amplio– i ha situat l’eix ideològic per davant del nacional, aquest divendres ha premut l’accelerador. Vol ser qui, d’una vegada per totes, doni satisfacció a l’obsessió dels republicans de rebentar l’hegemonia socialista a l’àrea metropolitana de Barcelona. “Som independentistes, però volem ser útils”, ha arribat a dir.
Puigdemont adverteix contra el perill de “llençar el vot” amb Alhora
Aquesta reivindicació del vot útil impulsada per les dues Espanyes ha arribat, per tant, a l’independentisme. I no tan sols a ERC, que el planteja per tenir força per “tutelar” el PSOE però sense quedar-se fora del bloc de Pedro Sánchez. Junts també ha entrat en aquesta guerra i en la creativitat per rebatejar el concepte maleït. En aquest cas ha estat Carles Puigdemont el que ha encunyat el terme “vot refugi de l’independentisme”. És el que considera que encarna la seva formació, segons va anunciar ja en el míting de dimarts, a Girona. Encara connectat a través d’una pantalla amb el miler de persones que omplien la sala de Barcelona on es feia l’acte, el president a l’exili ha anat un pas més enllà aquest divendres i ha llançat un avís clarament adreçat als votants que estiguin pensant en la papereta d’Alhora. “Junts per Catalunya és el millor refugi per al vot per la independència”, ha afirmat. I ha demanat que s’eviti “llençar el vot” amb formacions que, a parer seu, “no tenen cap opció de tenir representació”.
La cap de llista per al Congrés, Míriam Nogueras, ha flirtejat amb la idea que Junts pot tornar a ser decisiva en la política espanyola. En aquest cas, ha alertat: “Que es calcin!”. Un cop assolida l’amnistia, aquesta vegada el seu gran objectiu, com ha anat definint durant la campanya, seria el concert econòmic per a Catalunya. Nogueras ha recordat que fa tres anys Junts va anar a Madrid “a resistir” i a treure “el poble de Catalunya de la repressió”. “S’ha acabat resistir i limitar-se a defensar-se. Deien que l’amnistia era impossible, ara hem de reclamar que els diners dels catalans es quedin a Catalunya”, ha rematat.
Graupera: “Érem els únics que estàvem preparats per dir ‘Fora Espanya'”
Aquest divendres al vespre, Alhora també celebrava el seu final de campanya, amb una festa al bar D9 Aribau a la qual han pogut accedir uns 300 assistents: hi ha hagut gent que s’ha quedat sense poder-hi entrar, segons fonts de la formació, per falta d’espai. Durant la trobada, Jordi Graupera ha vaticinat que tot just comença l’enlairament del partit. “Tinc males notícies. Avui comença la campanya. No s’acaba. Avui comença la campanya que portarà aquesta gent a governar aquest país i a alliberar-lo”, els ha dit el president de la formació i cap de llista per Barcelona, Jordi Graupera. Tot i defugir els pronòstics sobre si aconseguiran entrar al Congrés o no, s’ha mostrat convençut que amb aquesta campanya han fet “un pas endavant”. “Fa un mes i mig, que ens poguéssim presentar a les eleccions era impensable. Fa quinze dies, que somiéssim a entrar al Congrés espanyol era impossible. Ara és difícil, però ningú posa en dubte que hem vingut a quedar-nos”, advertit. I en la competició, a la seva manera, pel vot útil, ha afegit: “En arrencar la campanya, érem els únics que estàvem preparats per dir ‘Fora Espanya'”.