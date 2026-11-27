ERC és un partit fort i amb capil·laritat territorial. I ara ha tingut la sort que, en unes eleccions transcendentals com són les convocades el pròxim diumenge 29 de novembre, té un candidat idoni. Una altra cosa serà l’endemà, com gestionar un hiperlideratge amb un partit on als quadres i als militants els agrada més el debat que la mel a les mosques. Però això són figues d’un altre paner i, per tant, l’aparell dels republicans s’ha activitat a fons per aconseguir el que les enquestes albiren per a la formació i el que cada dia copsen als mítings: cues per veure Gabriel Rufián, tenir una samarreta amb el seu rostre imprès i cartells electorals que desapareixen.
El darrer dia de campanya, lluny d’afluixar, ERC ha premut l’accelerador amb dos actes de campanya en el que podria ser El Dorado de la seva expedició, rebentar l’hegemonia del PSC a l’àrea metropolitana de Barcelona. Per això aquest divendres al vespre ha organitzat dos actes. Un, a la plaça de la Cultura de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat, on el PSC manté l’alcaldia des del cretàcic de la Transició, i a Sant Andreu de la Barca, al cor del Baix Llobregat, on la Guàrdia Civil té la seu operativa central i on el Primer d’Octubre la va fer grossa contra els professors de l’institut que gairebé està paret per paret. Tots dos han estat un èxit de públic, molt heterogeni i amb molts joves, i organitzatiu, en una federació territorial d’ERC, com la del Baix Llobregat, que presideix un dels veterans de l’aparell republicà i amb més mili que el pal de la bandera, Eduard Suárez.
Entrades exhaurides
A l’acte de l’Hospitalet hi ha hagut overbooking, cues llarguíssimes de joves per arreplegar samarretes o cartells i ha omplert la plaça. Un míting vehement, on Rufián ha tingut de teloners la secretària general de la formació, Elisenda Alamany, que ha definit Junts com més “dreta que catalana” i Oriol Junqueras, que sembla haver recuperat l’ànima del 2011, que ha demanat la mobilització general per no conformar-se amb “res que no sigui la victòria”. De fet, Junqueras sap que un resultat extraordinari diumenge és una palanca per a les municipals i, sobretot, de cara a les catalanes, com apunta en els seus discursos. Si l’Hospitalet ha omplert, a Sant Andreu de la Barca, s’ha desbordat. Ple fins a la bandera al pavelló.
L’èxit de les convocatòries, però, no acaba de convèncer els republicans de quin serà el resultat de diumenge, tot i que admeten que l’expectativa és boníssima. “El PSC és molt hàbil demanant el vot útil”, “caldrà veure si tot això es transforma en vots”, “és molt difícil” o “vindrà de molt poc a Girona, a Lleida i Tarragona, que pots perdre per molt pocs vots que et calen per augmentar els escons”, són els arguments entonats com si fossin companys de pupitre d’en Calimero. En definitiva, ningú no gosa fer els comptes de la lletera, però no amaguen certa expectativa. Tot i això, Junqueras s’ha esverat en el míting de Sant Andreu demanant un esforç per arribar als 14 diputats tot i que aposta que els republicans en poden fer 12. Per altra banda, han aprofitat els actes per agrair suports com el de Lluc Salellas, alcalde cupaire de Girona, i el d’Ernest Maragall.
El vot del PSC, cobejat
Els dos actes d’avui tenien una intencionalitat escènica claríssima, atacar el graner de vots del PSC. Una veritable obsessió d’ERC i, especialment, de l’actual direcció. No es pot oblidar que Junqueras va ser alcalde de Sant Vicenç dels Horts en dura oposició amb el PSC. A més, el líder d’ERC, un cop ha tingut l’amnistia, ha apujat el to del contingut del seu discurs. Especialment dirigit a captar vot dels socialistes. De fet, en línia amb Alamany, han remarcat la idea que ningú no coneix els diputats del PSC perquè no fan res per Catalunya.
En la mateixa línia, s’ha expressat Rufián que, com sempre ha fet en aquesta campanya, no ha amagat que vol pactar amb el PSOE però, això sí, per tutelar i controlar els socialistes i manllevant vots al PSC. I fer-ho com a representant de la “Catalunya diversa”. “Si no sabem què vol el PSC per a aquest país, això vol dir que no té projecte per aquest país”, ha advertit. Per això ha defensat intervenir el mercat de l’habitatge, un objectiu en què fins ara “no han estat prou forts per obligar-hi el PSOE”, o augmentar els impostos. “Quan tothom parla de tu vas bé, tothom parla d’ERC i confronta amb ERC”, ha ressaltat abans d’acomiadar-se tot reivindicant la figura de Pasqual Maragall.