ERC es un partido fuerte y con capilaridad territorial. Y ahora ha tenido la suerte de que, en unas elecciones trascendentales como las convocadas el próximo domingo 29 de noviembre, tiene un candidato idóneo. Otra cosa será el día después, cómo gestionar un hiperliderazgo con un partido donde a los cuadros y a los militantes les gusta más el debate que la miel a las moscas. Pero eso es harina de otro costal y, por lo tanto, el aparato de los republicanos se ha activado a fondo para conseguir lo que las encuestas vislumbran para la formación y lo que cada día captan en los mítines: colas para ver a Gabriel Rufián, tener una camiseta con su rostro impreso y carteles electorales que desaparecen.

El último día de campaña, lejos de aflojar, ERC ha pisado el acelerador con dos actos de campaña en lo que podría ser El Dorado de su expedición, romper la hegemonía del PSC en el área metropolitana de Barcelona. Por eso este viernes por la noche ha organizado dos actos. Uno, en la plaza de la Cultura de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, donde el PSC mantiene la alcaldía desde el cretácico de la Transición, y en Sant Andreu de la Barca, en el corazón del Baix Llobregat, donde la Guardia Civil tiene su sede operativa central y donde el Primero de Octubre la lió contra los profesores del instituto que casi está pared con pared. Ambos han sido un éxito de público, muy heterogéneo y con muchos jóvenes, y organizativo, en una federación territorial de ERC, como la del Baix Llobregat, que preside uno de los veteranos del aparato republicano y con más mili que el mástil de la bandera, Eduard Suárez.

Gabriel Rufián, en un momento del mitin de Hospitalet/Sara Soteras

Entradas agotadas

En el acto de Hospitalet hubo overbooking, larguísimas colas de jóvenes para recoger camisetas o carteles y llenaron la plaza. Un mitin vehemente, donde Rufián tuvo de teloneros a la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany, que definió a Junts como más «derecha que catalana» y a Oriol Junqueras, que parece haber recuperado el alma de 2011, y que pidió la movilización general para no conformarse con «nada que no sea la victoria». De hecho, Junqueras sabe que un resultado extraordinario el domingo es una palanca para las municipales y, sobre todo, de cara a las catalanas, como apunta en sus discursos. Si Hospitalet se llenó, en Sant Andreu de la Barca, se desbordó. Lleno hasta la bandera en el pabellón.

El éxito de las convocatorias, sin embargo, no acaba de convencer a los republicanos de cuál será el resultado del domingo, aunque admiten que la expectativa es buenísima. «El PSC es muy hábil pidiendo el voto útil», «habrá que ver si todo esto se transforma en votos», «es muy difícil» o «vendrá de muy poco en Girona, en Lleida y Tarragona, que puedes perder por muy pocos votos que necesitas para aumentar los escaños», son los argumentos entonados como si fueran compañeros de pupitre de Calimero. En definitiva, nadie se atreve a hacer las cuentas de la lechera, pero no ocultan cierta expectativa. Aun así, Junqueras se ha emocionado en el mitin de Sant Andreu pidiendo un esfuerzo para llegar a los 14 diputados aunque apuesta que los republicanos pueden conseguir 12. Por otro lado, han aprovechado los actos para agradecer apoyos como el de Lluc Salellas, alcalde cupaire de Girona, y el de Ernest Maragall.

Oriol Junqueras, Gabriel Rufián y Elisenda Alamany en el mitin de ERC en Hospitalet/Sara Soteras/ACN

El voto del PSC, codiciado

Los dos actos de hoy tenían una intencionalidad escénica clarísima, atacar el granero de votos del PSC. Una verdadera obsesión de ERC y, especialmente, de la actual dirección. No se puede olvidar que Junqueras fue alcalde de Sant Vicenç dels Horts en dura oposición con el PSC. Además, el líder de ERC, una vez ha obtenido la amnistía, ha subido el tono del contenido de su discurso. Especialmente dirigido a captar voto de los socialistas. De hecho, en línea con Alamany, han remarcado la idea de que nadie conoce a los diputados del PSC porque no hacen nada por Cataluña.

En la misma línea, se ha expresado Rufián que, como siempre ha hecho en esta campaña, no ha ocultado que quiere pactar con el PSOE pero, eso sí, para tutelar y controlar a los socialistas y arrebatando votos al PSC. Y hacerlo como representante de la «Cataluña diversa». «Si no sabemos qué quiere el PSC para este país, eso significa que no tiene proyecto para este país», ha advertido. Por eso ha defendido intervenir el mercado de la vivienda, un objetivo en el que hasta ahora «no han sido lo suficientemente fuertes para obligar al PSOE», o aumentar los impuestos. «Cuando todos hablan de ti vas bien, todos hablan de ERC y confrontan con ERC», ha resaltado antes de despedirse reivindicando la figura de Pasqual Maragall.