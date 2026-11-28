La campaña que ha enfrentado más abiertamente que nunca a las dos Españas, con presión sobre Cataluña para hacerla participar de esta guerra, ha llegado a su fin este viernes por la noche. Terminan dos semanas de utilizar hasta el agotamiento el concepto «voto útil». De hecho, este término desgastado se ha usado poco en los mítines finales. Lo ha esgrimido principalmente Irene Montero, pero para criticarlo. O más bien para criticar que el PSOE, según la candidata de Podemos, lo pida y luego no haga «nada útil en el Congreso». Sin embargo, con un nombre u otro, el espíritu del voto útil se ha invocado a las puertas de unas elecciones en las que los de Pedro Sánchez esperan la gran remontada que cambie las encuestas.

Illa: «Será el voto de vuestra vida»

En el caso de los socialistas, el presidente de la Generalitat ha acuñado el concepto «el voto de vuestra vida» para dar variedad a la retórica mitinera. Salvador Illa ha participado, junto al cabeza de lista del PSC por Barcelona, Jordi Hereu, en el último acto de campaña de su partido. Para dar protagonismo a su candidato a la presidencia del gobierno español, han optado por una fiesta de formato más reducido en la sala de fiestas La Paloma y han conectado con la intervención de Pedro Sánchez, que ha reunido a 14.000 personas –según fuentes del PSOE– en la Caja Mágica de Madrid.

Pedro Sánchez se aferra a la «‘calladita'» Colau

Después del debate de este jueves, donde Ada Colau, que se convirtió en protagonista inesperada por el desliz de Alberto Núñez Feijóo al usar con ella la palabra «calladita» durante el debate a cuatro que se realizó en Madrid, este viernes de final de campaña Sánchez ha exhibido complicidad con Frente Amplio. Ha felicitado por la campaña a la candidatura de lo que hasta ahora se llamaba Sumar –sus socios de gobierno de los últimos tres años– y ha añadido: «Tenemos la mayoría progresista al alcance, y os pido que rememos y votemos para ganar y gobernar». Hasta el punto de que podía parecer que pedía el voto para el PSOE o Frente Amplio, al gusto del consumidor, con el entendimiento de que, sea como sea, si gobierna será con ellos. «Estas elecciones no van de mí, van de si queremos que siga habiendo un gobierno de coalición progresista o de dar a los de la motosierra los controles del estado de bienestar», informa la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

El presidente del gobierno español y candidato a la reelección del PSOE, Pedro Sánchez, en el acto final de la campaña del 29-N, en Madrid / ACN

Feijóo quiere el voto de socialistas decepcionados y Abascal, el de Jaime I

Desde Sevilla, donde ha cerrado la campaña Feijóo, el líder popular ha apelado al voto útil de votantes decepcionados del PSOE. “Esta vez sí lo lograremos, no solo ganaremos, sino que gobernaremos, ambas cosas», ha dicho para conjurar un eventual pacto como el de la última legislatura. “No os pido que dejéis de ser de izquierdas, pero vosotros no votasteis esto (…) Vuestro voto también dice lo que estáis dispuestos a tolerar», ha añadido. Y ha recordado a los socialistas desencantados que intenta atraer que «la decencia no es ni de derechas ni de izquierdas». Mientras tanto, quien se supone que debe ser su socio de gobierno, Santiago Abascal, estaba en Valencia haciendo una reivindicación de la figura de Jaime I con el argumentario del blaverismo, que obvia que era catalán, conde de Barcelona y rey de la Corona de Aragón. Al líder de Vox, Jaime I le ha resultado tan útil –lo ha metido en el saco de la Reconquista– como pueden resultarle los votos catalanes, valencianos o de donde sean para «recuperar la patria» y llegar a varios ministerios.

El cabeza de lista del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto final de la campaña del 29-N, en Sevilla / ACN

Rufián: «Somos independentistas, pero queremos ser útiles»

En este contexto, con Pedro Sánchez trabajando ya con los votos de Frente Amplio, Feijóo pidiendo el apoyo de electores decepcionados con el PSOE y Abascal reconvirtiendo a Jaime I en una especie de reencarnación del Cid Campeador, Gabriel Rufián también ampliaba su base en el Baix Llobregat, donde se ha entregado por completo a la obsesión de ERC de avanzar en la conquista de un territorio que, hasta ahora, siempre ha sido un bastión inexpugnable del PSC. Ha dedicado la tarde y la noche a un acto en Hospitalet y otro en Sant Andreu de la Barca que, siguiendo la tónica de las dos últimas semanas, se han llenado hasta la bandera. Como culminación de una campaña en la que ha luchado por ser la segunda fuerza de izquierdas después del PSOE –en lugar de Frente Amplio– y ha situado el eje ideológico por delante del nacional, este viernes ha pisado el acelerador. Quiere ser quien, de una vez por todas, dé satisfacción a la obsesión de los republicanos de romper la hegemonía socialista en el área metropolitana de Barcelona. «Somos independentistas, pero queremos ser útiles», ha llegado a decir.

Oriol Junqueras, Gabriel Rufián y Elisenda Alamany en el mitin de ERC en Hospitalet/Sara Soteras/ACN

Puigdemont advierte contra el peligro de «tirar el voto» con Alhora

Esta reivindicación del voto útil impulsada por las dos Españas ha llegado, por tanto, al independentismo. Y no solo a ERC, que lo plantea para tener fuerza para «tutelar» al PSOE pero sin quedarse fuera del bloque de Pedro Sánchez. Junts también ha entrado en esta guerra y en la creatividad para rebautizar el concepto maldito. En este caso ha sido Carles Puigdemont quien ha acuñado el término «voto refugio del independentismo». Es lo que considera que encarna su formación, según ya anunció en el mitin del martes, en Girona. Todavía conectado a través de una pantalla con el millar de personas que llenaban la sala de Barcelona donde se llevaba a cabo el acto, el presidente en el exilio ha ido un paso más allá este viernes y ha lanzado un aviso claramente dirigido a los votantes que estén pensando en la papeleta de Alhora. «Junts per Catalunya es el mejor refugio para el voto por la independencia», ha afirmado. Y ha pedido que se evite «tirar el voto» con formaciones que, a su parecer, «no tienen ninguna opción de tener representación».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, la cabeza de lista por Barcelona, Míriam Nogueras, y el cabeza de lista por Tarragona, Josep Maria Cruset, en el acto final de campaña de Junts / ACN

La cabeza de lista para el Congreso, Míriam Nogueras, ha coqueteado con la idea de que Junts puede volver a ser decisivo en la política española. En este caso, ha alertado: «¡Que se preparen!». Una vez alcanzada la amnistía, esta vez su gran objetivo, como ha ido definiendo durante la campaña, sería el concierto económico para Cataluña. Nogueras ha recordado que hace tres años Junts fue a Madrid «a resistir» y a sacar «al pueblo de Cataluña de la represión». «Se acabó resistir y limitarse a defenderse. Decían que la amnistía era imposible, ahora debemos reclamar que el dinero de los catalanes se quede en Cataluña», ha rematado.

Graupera: «Éramos los únicos que estábamos preparados para decir ‘Fuera España'»

Este viernes por la noche, Alhora también celebraba su final de campaña, con una fiesta en el bar D9 Aribau a la cual han podido acceder unos 300 asistentes: ha habido gente que se ha quedado sin poder entrar, según fuentes de la formación, por falta de espacio. Durante el encuentro, Jordi Graupera ha vaticinado que apenas comienza el despegue del partido. “Tengo malas noticias. Hoy empieza la campaña. No se acaba. Hoy empieza la campaña que llevará a esta gente a gobernar este país y a liberarlo”, les ha dicho el presidente de la formación y cabeza de lista por Barcelona, Jordi Graupera. A pesar de evitar los pronósticos sobre si lograrán entrar al Congreso o no, se ha mostrado convencido de que con esta campaña han dado «un paso adelante». «Hace un mes y medio, que pudiéramos presentarnos a las elecciones era impensable. Hace quince días, que soñáramos con entrar en el Congreso español era imposible. Ahora es difícil, pero nadie pone en duda que hemos venido para quedarnos», ha advertido. Y en la competición, a su manera, por el voto útil, ha añadido: “Al iniciar la campaña, éramos los únicos que estábamos preparados para decir ‘Fuera España'».