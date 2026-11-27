Era un combate importante, y a fe de Dios que se ha notado. Se enfrentaban los cuatro líderes españoles que tienen opciones de ocupar la Moncloa después de las elecciones del 29 de noviembre. En concreto, el actual presidente del Estado, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el jefe de filas de Vox, Santiago Abascal, y la líder de Frente Amplio, Ada Colau. El debate ha llegado un día antes de cerrar la intensa campaña electoral, con la confabulación de la derecha extrema y extrema derecha agraciada con las encuestas y un repunte de las encuestas las izquierdas españolas así como una bolsa de indecisos que podrían dar la vuelta a los pronósticos de un factible retorno del españolismo de derechas a la Moncloa.

El debate ha sido agrio entre los dos grandes bloques. Sánchez ha podido contar con una defensa central especialmente incentivada como Colau que ha sido hábil buscando el ataque directo y ha dejado el campo seguro al candidato socialista. Abascal ha tenido que rebajar su tono habitual cuando la moderadora, María Casado, le ha avisado que era un debate y no un lugar para insultar. Feijóo ha intentado mantener el ataque del cara a cara, pero a diferencia de Sánchez -que ha contado con una colaboración inteligente de Colau- su socio, Abascal, no ha podido entrar en el debate más allá de los ataques personales y los problemas de la inmigración.

Feijóo ha sacado la bala de plata asegurando que dimitirá si pierde las elecciones del 29-N y ha retado a Sánchez a decir si está dispuesto a hacer lo mismo. “Usted o yo presidiremos el gobierno, si pierde dimitirá y dejará el aforamiento? Yo sí”. Sánchez, en su minuto de oro ha pedido el voto para detener a la derecha porque si bien tienen todo el poder no lo tienen todo, como por ejemplo, el voto. Así que ha reclamado a los ciudadanos apostarlo todo al «rojo» este domingo. Cataluña no ha sido ni invitada en el debate más allá de mencionar las propuestas de vivienda o para que Feijóo pusiera en valor la sanidad pública de Madrid en contraposición a la catalana.

Los candidatos en el debate a cuatro

Vivienda y economía

El debate lo ha iniciado Colau, que lucía una bandera palestina en la solapa, animando al resto de candidatos a condenar la violencia machista. Un reto que ha asumido con entusiasmo Sánchez, con más frialdad Feijóo y Abascal lo ha evitado, hecho utilizado por la exalcaldesa para marcar territorio ideológico. A continuación, ha sido el turno del origen de las elecciones, la vivienda. Feijóo ha calificado la legislatura de «la vivienda imposible» y ha anunciado una vicepresidencia de vivienda si llega al gobierno. Aun así, Colau le ha recordado que cuando gobernó en Galicia solo hicieron 16 viviendas públicas.

Abascal ha culpado la falta de vivienda a la inmigración. Colau le ha corregido preguntándole si se refería a los fondos buitre que vienen del extranjero, Abascal ha calificado de buitre a Sánchez y se ha alborotado el gallinero. Ha tenido que ser la moderadora quien ha pedido al candidato de Vox que no insultara. Sánchez ha defendido sus políticas de vivienda, pero ha dejado que Colau hiciera el trabajo. La vivienda ha sido el preámbulo para debatir sobre uno de los grandes hits de campaña, la economía.

Colau ha vuelto a marcar goles por la escuadra dejando en silencio a Feijóo con el salario mínimo interprofesional, recordándole que ha votado hasta cuatro veces contra el aumento. La pelota la ha recogido Sánchez que ha comparado «el nivel de matemáticas de Feijóo con el nivel de inglés» del candidato popular. El socialista ha presumido de gestión económica y de niveles de empleo y se ha comprometido a garantizar las pensiones constitucionalmente. En el bloque económico es donde Abascal más ha sufrido cuando Sánchez le ha recordado que el ingreso mínimo vital (IMV), el bono social térmico y las ayudas a las familias numerosas. Precisamente, Sánchez le ha dicho si era mentira o no que cobraba el bono social. Abascal le ha replicado que tenía cinco hijos y tenía derecho, o «¿me quiere discriminar por motivos ideológicos?». La respuesta de Sánchez ha sido clamorosa con un dicho castellano envuelto con la comparación de su figura y su nombre con un perro: «A otro perro con ese hueso«.

La corrupción y la inmigración

Sánchez se ha defendido con la idea de que “la corrupción cero no existe” y se ha jactado de haber expulsado a las personas de su partido que cometieron irregularidades. “Hemos pedido perdón y hemos colaborado con la justicia, no como el PP, que tiene 42 causas abiertas y no ha hecho nada. Nosotros expulsamos la corrupción y el PP la compra”, ha reprochado el candidato a la reelección. Feijóo ha contraatacado anunciando una auditoría de arriba a abajo” y del “saqueo” al presupuesto de los españoles. “La gente va diciendo que se debe vigilar porque viene el PP. Pues sí, vigilen porque no admitiré la delincuencia en el gobierno. Se ha acabado”, ha advertido.

Por su parte, Abascal ha dado un paso más allá para opinar que la corrupción de Sánchez “ha matado” españoles en las vías, con el apagón o con la dana en la Comunidad Valenciana. “No sé cómo se atreve a estar en este debate”, ha concluido señalando a Sánchez envolviendo su figura con la de José Luis Rodríguez Zapatero. Colau se ha apresurado a entrar en el debate recordando a Feijóo que su sede “se pagó con dinero de una caja negra”. «¿De verdad cree que puede venir aquí a dar lecciones? ¿Cree que tiene legitimidad para hablar de regeneración democrática? Es el líder de un partido condenado por corrupción y por organización criminal, que ha pasado años repartiendo sobres”, ha argumentado. Una razón que Sánchez ha repetido.

«Calladeta»

Uno de los puntos más polémicos ha sido cuando Colau ha presionado a Feijóo respecto de su manera de hacer política. «¿Cómo me puede hablar usted de buena gestión cuando el PP todavía mantiene a Mazón con cargo público aforado, con más de 230 víctimas mortales?”, ha preguntado socráticamente la exalcaldesa de Barcelona. Feijóo ha replicado que «buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta», y se ha dirigido a Ada Colau llevándose el dedo a la boca: «Y usted, calladita».

Esto ha provocado una discusión entre Feijóo, Ada Colau y Sánchez, ya que el candidato socialista ha reprochado al líder popular que hable de «calladita» y le ha pedido «un poco de respeto». «¿Qué machismo es este, señor Feijóo?», ha preguntado Sánchez al líder del PP, que ha acusado al presidente del gobierno español de «manipular» sus palabras y ha dicho que le han imputado «una cuestión» que no tiene nada que ver.