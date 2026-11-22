La configuración de la candidatura de Frente Amplio, con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como cabeza de lista estatal y aspirante a presidenta del gobierno español, y el ministro de Cultura Ernest Urtasun situado como referencia en Cataluña, ha generado un intenso debate en torno a la viabilidad y el modelo de este espacio político que toma el relevo de Sumar, el artefacto político impulsado por Yolanda Díaz en el año 2022 para reorganizar el espacio a la izquierda del PSOE. Dos expertos en ciencia política, Marc Guinjoan y Andreu Paneque, analizan para El Món las claves de esta coalición, y coinciden en señalar que se trata de una operación precipitada fruto de las fricciones entre las formaciones que integran este espacio, sobre todo con Podemos, la caída de otras opciones como la propuesta de Gabriel Rufián de unir a las izquierdas a la izquierda de los socialistas españoles y un encaje territorial extremadamente complejo.

El politólogo y profesor de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB Marc Guinjoan considera que la nueva candidatura se ha gestado «a toda prisa». «Es una candidatura hecha en el último momento sin ningún tipo de preparación, y sin ningún tipo de discurso más allá de los tópicos, y con una candidata –Colau– que está muy desubicada del día a día de la política española». Guinjoan también subraya que Frente Amplio «no tiene proyecto», ni su candidata, ni los partidos que conforman el espacio, porque «se han tenido que unir en el último momento». «En general, todo da una sensación de tristeza», sentencia, y, basándose en las encuestas, augura unos resultados electorales muy pobres.

El doctor en Ciencias Políticas y profesor en la UOC Andreu Paneque señala que el espacio político a la izquierda del PSOE puede tener un cierto sentido y recorrido a escala estatal, pero cree que su posicionamiento y encaje en Cataluña presentan limitaciones estructurales evidentes. En este sentido, argumenta que la competencia electoral catalana está marcada por una clara bidimensionalidad entre el eje ideológico y el territorial y cuenta con más competencia electoral y, por tanto, considera que «el recorrido que puede tener la candidatura es más limitado». Además de esto, apunta que la candidatura se ha tenido que confeccionar con «prisas» porque la idea inicial era que en el frente de izquierdas estuviera Gabriel Rufián. «En el momento en que la estrella cae, se tienen que empezar a movilizar», subraya, remarcando las fricciones entre las facciones entre los que pueden ser más adeptos a Montero y los que podrían estar alrededor de Sumar. «Al final, incluso electoralmente, no saber a quién tienen que criticar, cómo tienen que criticar y de qué manera es un problema».

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un acto de campaña / Europa Press

El debate sobre los roles: Colau recorriendo España y Urtasun en Cataluña

Uno de los elementos más comentados por los politólogos es el reparto de los papeles de cabeza de lista y el intercambio de roles territoriales entre la exalcaldesa Ada Colau y el ministro Ernest Urtasun, que en el año 2007 vivió en primera persona un escrache de Colau, disfrazada de Supervivienda, en un acto electoral de Imma Mayol, entonces candidata de ICV por Barcelona. Con Ada Colau con una agenda de actos por diferentes puntos del territorio español y en medios de comunicación estatales, Urtasun ha tomado las riendas de la campaña en Cataluña. Para Paneque, el hecho de que un ministro debute como cabeza de cartel en Cataluña mientras una exalcaldesa ajena al día a día parlamentario español como Colau dé el salto a Madrid responde a «lógicas internas de poder», más que a una estrategia electoral o al sentido común. Sobre si se trata de un error estratégico o de la muestra de una descomposición, Andreu Paneque señala que «es una muestra de las fricciones que hay dentro del mismo espacio». Por otro lado, Paneque advierte que determinados sectores de Frente Amplio pueden tener la visión de que Colau es soberanista y recuerda que hace poco un transeúnte detuvo a Emilio Delgado por Vallecas para recriminarle que compartiera candidatura con la exalcaldesa: «Con el buen trabajo que has hecho y te vas con una independentista«, le dijo.

En la misma línea, Marc Guinjoan apunta que, por razón de su cargo, Ernest Urtasun ha sido más visible que Ada Colau en el estado español, pero, sin embargo, señala que el ministro «es una cara totalmente desconocida y sin ninguna clase de carisma». «Es un gestor y, realmente, se le ha visto muy poco durante esta legislatura», sentencia. Por el contrario, expone que Colau tiene el atractivo de haber sido alcaldesa de Barcelona: «Quizás no parecía del todo mala, pero lo que pasa es que le ha venido un poco demasiado de golpe». En este sentido, el experto de la UAB argumenta que la situación «la ha cogido a contrapié, sigue a contrapié y seguirá a contrapié, porque es una persona que no está puesta en el día a día de la política española, y, por tanto, cada vez que abre la boca es para hacer declaraciones poco sustanciales». «Ella no está preparada ni el partido está preparado», concluye Guinjoan, que también califica el paso de «oportunista». «Tenía ganas de tener un paracaídas, y de aparecer en algún lugar, y vio la oportunidad con Frente Amplio».

El ministro Ernest Urtasun en un acto este domingo en Figueres / ACN

La descomposición del espacio de Sumar y el factor Rufián

Los politólogos coinciden en señalar que esta coalición es, en última instancia, un reflejo nítido de las fricciones y la descomposición interna del espacio de Sumar y de las izquierdas transformadoras. Según Paneque, la necesidad de improvisar circunscripción por circunscripción demuestra «que no hay un criterio conjunto sobre cuál es la fuerza de los partidos de izquierdas». Guinjoan añade que la ruptura previa con Irene Montero –que se presenta finalmente de la mano de ERC con Gabriel Rufián en Cataluña– ha infligido un golpe considerable a las aspiraciones de Frente Amplio. Según el analista, mientras figuras como Rufián consiguen retener espacios de centralidad y conectar con perfiles no independentistas gracias a su presencia en Madrid, la candidatura de Colau padece un lastre evidente: «Rufián te podrá gustar más o menos, pero es un candidato que está curtido en la política española y que ofrece algo relativamente similar y más atractivo en un momento en que no se habla de debate sobre independencia».