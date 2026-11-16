El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha marcado distancias este lunes con Esquerra Republicana al defender que la gobernabilidad del PSOE del Estado depende directamente de un ejecutivo de coalición progresista entre el PSOE y el Frente Amplio, dejando claro que los socialistas solos no lo lograrán y que su papel es mucho más importante que el de un socio parlamentario. Además, en una rueda de prensa en la Agencia Catalana de Noticias (ACN) dentro de la campaña del 29-N, Urtasun ha puesto en valor las grandes conquistas sociales de la legislatura –como la inyección de 6.000 millones de euros en dependencia o la subida del salario mínimo– para subrayar que la receta para ganar a la derecha y a la extrema derecha pasa por demostrar capacidad de gestión.

Urtasun ha recordado que el cabeza de lista de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho en esta campaña que no quería gobernar España, pero quería que se gobernara bien, y, en este sentido, el ministro ha añadido que «invito a toda esa gente que quiere que España se gobierne bien a votar al Frente Amplio». Asimismo, ha marcado distancias entre la candidatura republicana y la suya porque los de Oriol Junqueres tienen un papel en la política estatal «semejante al BNG, que son socios del Gobierno» y ha subrayado que la incidencia del Frente Amplio «es mucho mayor que la de un socio parlamentario». «Nosotros somos otra oferta: queremos seguir gobernando este país para transformarlo», ha sentenciado.

Durante la rueda de prensa, el candidato del Frente Amplio ha remarcado que el Partido Socialista «solo no llegará y no podrá gobernar», estableciendo así las líneas maestras de su estrategia ante el resto de formaciones de izquierdas. Urtasun ha recordado que el factor determinante para permitir un gobierno de coalición progresista en la última etapa fueron «los 31 escaños de Sumar», sin los cuales la aritmética no habría sido posible. En esta línea, el dirigente ha señalado que a la ciudadanía no le sirve de nada «un Partido Socialista fuerte en la oposición», sino que necesita un ejecutivo firme y transformador.

El número dos de Comuns-Frete Amplio, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa en la ACN / ACN

Urtasun reivindica que han servido de «motor social»

Preguntado por el balance de la legislatura y las perspectivas de la formación, Urtasun ha sacado pecho de haber sido el «motor social» del gobierno de Pedro Sánchez. Entre los logros alcanzados, el ministro ha remarcado el acceso a la vivienda, la subida del salario mínimo, la reforma laboral y las leyes de dependencia. «Una de las grandes conquistas de esta legislatura ha sido la inyección de más de 6.000 millones de euros en el sistema de dependencia», ha expuesto, recordando que esta medida impacta directamente sobre las mujeres, que asumen mayoritariamente la doble carga de los cuidados.