El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha marcat distàncies aquest dilluns amb Esquerra Republicana en defensar que la governabilitat del PSOE de l’Estat depèn directament d’un executiu de coalició progressista entre el PSOE i el Frente Amplio, deixant clar que els socialistes sols no hi arribaran i que el seu paper és molt més important que el d’un soci parlamentari. A més, en una roda de premsa a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) dintre de la campanya del 29-N, Urtasun ha posat en valor les grans conquestes socials de la legislatura –com la injecció de 6.000 milions d’euros en dependència o la pujada del salari mínim– per subratllar que la recepta per guanyar la dreta i l’extrema dreta passa per demostrar capacitat de gestió.
Urtasun ha recordat que el cap de llista d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit en aquesta campanya que no volia governar Espanya, però volia que es governés bé, i, en aquest sentit, el ministre ha afegit que “convido tota aquella gent que vol que Espanya es governi bé a votar el Frente Amplio”. Així mateix, ha marcat distàncies entre la candidatura republicana i la seva perquè els d’Oriol Junqueres tenen un paper en la política estatal “semblant al BNG, que són socis del Govern” i ha subratllat que la incidència del Frente Amplio “és molt més gran que la d’un soci parlamentari”. “Nosaltres som una altra oferta: volem seguir governant aquest país per transformar-lo”, ha sentenciat.
Durant la roda de premsa, el candidat del Frente Amplio ha remarcat que el Partit Socialista “sol no arribarà i no podrà governar”, establint així les línies mestres de la seva estratègia davant la resta de formacions d’esquerres. Urtasun ha recordat que el factor determinant per permetre un govern de coalició progressista a la darrera etapa van ser “els 31 escons de Sumar”, sense els quals l’aritmètica no hauria estat possible. En aquesta línia, el dirigent ha assenyalat que a la ciutadania no li serveix de res “un Partit Socialista fort a l’oposició”, sinó que necessita un executiu ferm i transformador.
Urtasun reivindica que han servit de “motor social”
Preguntat pel balanç de la legislatura i les perspectives de la formació, Urtasun ha tret pit d’haver estat el “motor social” de govern de Pedro Sánchez. Entre les fites assolides, el ministre ha remarcat l’accés a l’habitatge, la pujada del salari mínim, la reforma laboral i les lleis de dependència. “Una de les grans conquestes d’aquesta legislatura ha sigut la injecció de més de 6.000 milions d’euros en el sistema de dependència”, ha exposat, recordant que aquesta mesura impacta directament sobre les dones, que assumeixen majoritàriament la doble càrrega de les cures.