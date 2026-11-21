Frente Amplio ha desplegat tota la seva artilleria política aquest dissabte a la plaça de Sant Martí de Barcelona, on ha reunit prop de 2.500 persones en el seu acte central de campanya a Catalunya –el més multitudinari fins ara– per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Amb la cap de llista al Congrés, Ada Colau, i la vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, com a figures destacades de la cita, la formació ha carregat contra l’estratègia del vot útil al PSOE i ha entrat en el cos a cos directe amb Gabriel Rufián, en la pugna pel vot amb Esquerra Republicana a Catalunya.
La pugna per l’espai sobiranista d’esquerres ha centrat part de les intervencions, amb crítiques explícites a Gabriel Rufián pel seu vot contrari a la reforma laboral. Díaz ha recriminat al cap de llista republicà que s’oposés a una norma que considera beneficiosa per a la classe treballadora: “Aquí molta gent es va deixar la pell pels drets laborals. Un no pot votar mai en contra d’una norma que és bona per a la classe treballadora d’aquest país”. El candidat dels Comuns a l’alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha aprofundit en aquesta crítica apel·lant a la memòria històrica d’Esquerra Republicana, assegurant que li costa “molt imaginar-se Lluís Companys votant en contra d’una reforma laboral que defensava els treballadors i que reclamava la majoria sindical”.
Per la seva banda, el ministre de Cultura i candidat de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, ha ironitzat sobre el paper institucional d’ERC. “Tenim un Gabriel Rufián que diu que vol que Espanya es governi bé, però no vol governar Espanya“, ha etzibat Urtasun, que ha contraposat l’acció de govern del seu espai amb el que ha qualificat de “derrotisme” d’aquells que reclamen un govern de concentració a Catalunya. “Gràcies per demanar el vot pel Frente Amplio, perquè el necessitem per confeccionar un govern d’esquerres”, ha afegit. D’altra banda, el ministre de Cultura ha qüestionat la posició política de Junts per Catalunya preguntant-se al centre de què se situen davant de formacions que volen prohibir les institucions catalanes i la llengua.
“Quedar primer no serveix per governar”
A banda de les crítiques a Rufián, el gruix del missatge ha apuntat directament a l’estratègia de campanya dels socialistes, als quals acusen de prioritzar la primera posició per sobre de la reedició de l’executiu progressista. Yolanda Díaz ha advertit que el PSOE s’equivoca d’enfocament en aquesta campanya, ja que l’objectiu no passa per ser la força més votada sinó per garantir la suma que permeti reeditar el govern de coalició. “Ser primer no serveix per governar. Serveix per entregar les claus de la Moncloa a Feijóo amb Abascal de vicepresident”, ha sentenciat la vicepresidenta, que ha subratllat la necessitat que reeditar el govern de colaició.
Díaz ha fet una crida a la mobilització de l’electorat progressista perquè el Frente Amplio puigui repetir el paper decisiu del 23-J i ha defensat la gestió de l’executiu, destacant l’augment del 75% del salari mínim interprofessional, la reducció de la jornada laboral i la creació d’una prestació universal per criança. En la mateixa línia, Ada Colau ha enviat un dard directe a Pedro Sánchez en retreure als socialistes una actitud de rendició anticipada davant l’avenç de la dreta. “Va ser realment dur veure en el debat de l’altre dia que hi havia una de les parts que es resignava i es rendia”, ha lamentat l’exalcaldessa de Barcelona, tot subratllant que no és acceptable resignar-se a un govern del PP i Vox i reivindicant que el seu espai polític “sap escoltar el carrer” i les mobilitzacions pel dret a l’habitatge.
Defensa del català i de l’escola pública
La protecció de la llengua catalana i dels serveis públics ha estat l’altre gran eix discursiu de la jornada per confrontar el projecte de Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. Ada Colau ha tret pit d’haver encetat tots els mítings arreu de l’Estat en català amb la consigna “fora especuladors dels nostres barris”, i ha alertat que una victòria de la dreta i l’extrema dreta posaria en risc l’oficialitat de la llengua al Congrés i la seva presència a les aules. “Li diem a Abascal i Feijóo que no els permetrem arribar a la Moncloa i que el català i l’escola pública no es toquen”. Finalment, Emilio Delgado ha tancat l’apel·lació al vot obrer definint el Frente Amplio com l’única opció per “parar els peus als de dalt” i garantir que avenços com la intel·ligència artificial reverteixin en més temps lliure i millors salaris per als treballadors.