Frente Amplio ha desplegado toda su artillería política este sábado en la plaza de Sant Martí de Barcelona, donde ha reunido a cerca de 2.500 personas en su acto central de campaña en Cataluña –el más multitudinario hasta ahora– para las elecciones españolas del 29 de noviembre. Con la cabeza de lista al Congreso, Ada Colau, y la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, como figuras destacadas del evento, la formación ha cargado contra la estrategia del voto útil al PSOE y se ha enfrentado directamente con Gabriel Rufián, en la pugna por el voto con Esquerra Republicana en Cataluña.

La lucha por el espacio soberanista de izquierdas ha centrado parte de las intervenciones, con críticas explícitas a Gabriel Rufián por su voto contrario a la reforma laboral. Díaz ha recriminado al cabeza de lista republicano que se opusiera a una norma que considera beneficiosa para la clase trabajadora: «Aquí mucha gente se dejó la piel por los derechos laborales. Uno no puede votar nunca en contra de una norma que es buena para la clase trabajadora de este país». El candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha profundizado en esta crítica apelando a la memoria histórica de Esquerra Republicana, asegurando que le cuesta «mucho imaginarse a Lluís Companys votando en contra de una reforma laboral que defendía a los trabajadores y que reclamaba la mayoría sindical».

Por su parte, el ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha ironizado sobre el papel institucional de ERC. «Tenemos un Gabriel Rufián que dice que quiere que España se gobierne bien, pero no quiere gobernar España«, ha lanzado Urtasun, quien ha contrapuesto la acción de gobierno de su espacio con lo que ha calificado de «derrotismo» de aquellos que reclaman un gobierno de concentración en Cataluña. «Gracias por pedir el voto para el Frente Amplio, porque lo necesitamos para confeccionar un gobierno de izquierdas», ha añadido. Por otro lado, el ministro de Cultura ha cuestionado la posición política de Junts per Catalunya preguntándose en el centro de qué se sitúan frente a formaciones que quieren prohibir las instituciones catalanas y la lengua.

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, durante el acto central de campaña en Cataluña / Lorena Sopêna / Europa Press

«Quedar primero no sirve para gobernar»

Además de las críticas a Rufián, el grueso del mensaje ha apuntado directamente a la estrategia de campaña de los socialistas, a los que acusan de priorizar la primera posición por encima de la reedición del ejecutivo progresista. Yolanda Díaz ha advertido que el PSOE se equivoca de enfoque en esta campaña, ya que el objetivo no pasa por ser la fuerza más votada sino por garantizar la suma que permita reeditar el gobierno de coalición. «Ser primero no sirve para gobernar. Sirve para entregar las llaves de la Moncloa a Feijóo con Abascal de vicepresidente», ha sentenciado la vicepresidenta, subrayando la necesidad de reeditar el gobierno de coalición.

Díaz ha hecho un llamado a la movilización del electorado progresista para que el Frente Amplio pueda repetir el papel decisivo del 23-J y ha defendido la gestión del ejecutivo, destacando el aumento del 75% del salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada laboral y la creación de una prestación universal por crianza. En la misma línea, Ada Colau ha enviado un dardo directo a Pedro Sánchez al reprochar a los socialistas una actitud de rendición anticipada ante el avance de la derecha. «Fue realmente duro ver en el debate del otro día que había una de las partes que se resignaba y se rendía», ha lamentado la exalcaldesa de Barcelona, subrayando que no es aceptable resignarse a un gobierno del PP y Vox y reivindicando que su espacio político «sabe escuchar a la calle» y las movilizaciones por el derecho a la vivienda.

Defensa del catalán y de la escuela pública

La protección de la lengua catalana y de los servicios públicos ha sido el otro gran eje discursivo de la jornada para confrontar el proyecto de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Ada Colau ha sacado pecho de haber iniciado todos los mítines en todo el Estado en catalán con la consigna «fuera especuladores de nuestros barrios», y ha alertado que una victoria de la derecha y la extrema derecha pondría en riesgo la oficialidad de la lengua en el Congreso y su presencia en las aulas. «Le decimos a Abascal y Feijóo que no les permitiremos llegar a la Moncloa y que el catalán y la escuela pública no se tocan». Finalmente, Emilio Delgado ha cerrado la apelación al voto obrero definiendo el Frente Amplio como la única opción para «parar los pies a los de arriba» y garantizar que avances como la inteligencia artificial reviertan en más tiempo libre y mejores salarios para los trabajadores.