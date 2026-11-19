Aitana ha sido una de las protagonistas de la superfesta organizada por la revista GQ, que recientemente la ha elegido como la mujer del año. Guapísima y muy emocionada, acudió del brazo de su inseparable Plex, a quien quiso agradecer por estar a su lado en los buenos momentos y también «en los no tan buenos»: «Te quiero y lo sabes«. Más allá del momento tierno, todos están comentando el mensaje preelectoral que soltó por sorpresa.

«Aunque estamos en un momento informal, yo veo importante hablar de algunas cosas en este momento preelectoral«, comenzó. Ella tiene 27 años y es «perfectamente consciente» de que está en una situación «muy, muy y muy privilegiada». Esto no impide, sin embargo, que piense en la gente de su generación: «Les es imposible emanciparse y vivir una vida tranquila aunque trabajen muchísimo«. Solo piensan en el futuro «con miedo» en vez de hacerlo con ilusión y la artista considera que «no debería ser normal».

«Muchas de las libertades que tenemos hoy en día se las debemos a las mujeres que lucharon antes, pero debo seguir diciendo que seguimos viviendo con miedo, seguimos viviendo con violencia y seguimos viviendo en desigualdad», lamentó. Una Aitana muy reivindicativa que aseguró que está intentando aprender más de nuestra historia para entender mejor la situación que atraviesa nuestro país.

🏆 Aitana tras recibir el premio de @GQSpain a Mujer del Año: “Cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad que aunque pensemos diferente tengamos todos empatía, que se respeten los derechos de todo el mundo y sigamos avanzando y no retrocediendo, por favor.” https://t.co/qf0XJK6nGQ — AITANA GLOBAL (@AitanaGlobal) November 19, 2026

«Cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad en la que, aunque pensemos diferente, todos tengamos empatía, que se respeten los derechos de todos y, sobre todo, que sigamos avanzando y no retrocediendo«, prosiguió en un mensaje que deja más clara su ideología.

Aitana y Plex, enamorados en una gala que la ha premiado otra vez

No es la primera vez que Aitana se posiciona públicamente. En una entrevista el mes pasado en la misma revista, llegó a posicionarse sobre la situación en Palestina porque decía que cree que «nos está haciendo daño» a todos como sociedad y como individuos. Y sorprendió que se mojara sobre los problemas de la vivienda: «Considero que hay que escuchar a los más desfavorecidos, aquellos que no han podido comprarse una casa y siguen viviendo con sus padres porque les es imposible acceder a la compra de una vivienda».

Aitana y Plex, en la fiesta GQ | Cedida, Andrea Vega y Juanlu Real

Aitana, contenta al recibir un premio | Cedida, Andrea Vega y Juanlu Real

También defendió que las personas que más ganan paguen impuestos, un debate que posteriormente ha ido ganando protagonismo durante la campaña: «En su momento me compré una casa en Miami para poder trabajar allí, pero tributando siempre en España. Dicen que a las personas que ganan más hay que freírlas a impuestos y estoy completamente de acuerdo». «Te aseguro que la mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso no lo cambiaré nunca, nunca me oirás quejarme de ello. Entiendo que tengo un privilegio por el hecho de ganar dinero con las cosas que hago», dijo en unas declaraciones muy aplaudidas.