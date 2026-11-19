Aitana ha estat una de les protagonistes de la superfesta que ha organitzat la revista GQ, que recentment l’ha escollit com la dona de l’any. Guapíssima i molt emocionada, va acudir del braç del seu inseparable Plex a qui ha volgut agrair que estigui al seu costat en els moments bons i també “en els no tan bons”: “T’estimo i ho saps“. Més enllà del moment tendre, tothom està comentant el missatge preelectoral que va deixar anar per sorpresa.
“Tot i que estem en un moment informal, jo veig important, parlar d’algunes coses en aquest moment preelectoral“, ha engegat. Ella té 27 anys i és “perfectament conscient” que està en una situació “molt, molt i molt privilegiada”. Això no impedeix, però, que pensi en la gent de la seva generació: “Els és impossible emancipar-se i viure una vida tranquil·la tot i que treballin moltíssim“. Només pensen en el futur “amb por” en comptes de fer-ho amb il·lusió i l’artista considera que “no hauria de ser normal”.
“Moltes de les llibertats que tenim avui dia les devem a les dones que van lluitar abans, però he de continuar dient que continuem vivint amb por, continuem vivint amb violència i continuem vivint en desigualtat”, ha lamentat. Una Aitana molt reivindicativa que ha assegurat que està intentant aprendre més de la nostra història per entendre millor la situació que travessa el nostre país.
🏆 Aitana tras recibir el premio de @GQSpain a Mujer del Año: “Cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad que aunque pensemos diferente tengamos todos empatía, que se respeten los derechos de todo el mundo y sigamos avanzando y no retrocediendo, por favor.” https://t.co/qf0XJK6nGQ— AITANA GLOBAL (@AitanaGlobal) November 19, 2026
“Cada vegada tinc més clar que m’agradaria viure en una societat en què, tot i que pensem diferent, tots tinguem empatia, que es respectin els drets de tothom i, sobretot, que continuem avançant i no retrocedint“, ha prosseguit en un missatge que deixa més clara la seva ideologia.
Aitana i Plex, enamorats en una gala que l’ha premiat una altra vegada
No és la primera vegada que Aitana es posiciona públicament. En una entrevista el mes passat a la mateixa revista, va arribar a posicionar-se en la situació a Palestina perquè deia que creu que “ens està fent mal” a tots com a societat i com a individus. I va sorprendre que es mullés sobre els problemes de l’habitatge: “Considero que cal escoltar els més desfavorits, aquells que no han pogut comprar-se una casa i continuen vivint amb els seus pares perquè els és impossible accedir a la compra d’un habitatge”.
També va defensar que les persones que més guanyen paguin impostos, un debat que posteriorment ha anat guanyant protagonisme durant la campanya: “En el seu moment em vaig comprar una casa a Miami per poder treballar-hi, però tributant sempre a Espanya. Diuen que a les persones que guanyen més cal fregir-les a impostos i hi estic completament d’acord”. “T’asseguro que la meitat dels meus ingressos se’n van a Hisenda i això no ho canviaré mai, mai em sentiràs queixar-me’n. Entenc que tinc un privilegi pel fet de guanyar diners amb les coses que faig”, va dir en unes declaracions molt aplaudides.