En la cursa electoral cap a les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre hi ha una pugna directa entre els caps de llista d’ERC i del PSC per Barcelona, Gabriel Rufián i Jordi Hereu, amb les dues candidatures disputant-se el vot d’esquerres a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tots dos candidats han convertit el cinturó barceloní en el principal camp de batalla per captar l’electorat progressista i amb l’argument de frenar un eventual govern del PP i Vox a l’Estat, però discrepen frontalment. Els republicans volen eixamplar la base i créixer per l’esquerra per ser forts i supeditar un hipotètic executiu socialista al·legant “el PSC no collarà el PSOE”, mentre que els socialistes intenten desactivar qualsevol alternativa que fragmenti el que consideren vot útil i vinculen el discurs dels republicans a una derrota assumida abans de la jornada electoral.
D’una banda, el cap de llista d’Esquerra Republicana ha plantejat els comicis del 29-N com un plebiscit entre republicans i socialistes, amb la voluntat de deixar fora del taulell de joc tant Frente Amplio com Junts per Catalunya –partit que ataca frontalment amb l’objectiu de fer forat en el votant d’esquerres, independentista o no. En la pugna amb el PSC, el dirigent republicà ha reptat Hereu a mantenir un cara a cara centrat en l’habitatge, que defineix com “el fracàs” de la legislatura, mentre que el candidat socialista ha refusat el duel i ha acusat el republicà de ser un “metropolità fugaç”. “Que ningú es despisti amb debats secundaris o personalistes”, ha replicat Hereu a Rufián.
Malgrat la negativa d’Hereu, que ha qualificat de “galdosa”, Rufián no es dona per vençut i manté la proposta amb l’objectiu de desgastar els socialistes perquè defugen un debat a dues bandes. Ara, el candidat republicà ha posat sobre la taula un cara a cara amb un membre “de certa responsabilitat” del PSC si el número 1 “no vol o no pot”. Rufián considera que aquesta negativa no els pot sortir “gratis” entre els ciutadans que “dubten” entre el PSC i ERC. “Aquesta campanya va de PSC o ERC”, ha sentenciat, i ha afirmat que ell “és molt més útil que Hereu”.
La tutela al PSOE en polítiques d’habitatge
En diverses intervencions, tant al programa Els matins de TV3 com en un acte al Mercat Vell de Mollet del Vallès amb unes 1.200 persones, Rufián ha defensat que només hi ha dues opcions reals a les urnes del país: “Votar ERC o PSC”. El candidat republicà sosté que els socialistes necessiten “pressió, tutela, algú que els sotmeti” perquè impulsin polítiques socials ambicioses. “Si no els obligues o els tuteles, avui Albert Rivera seria vicepresident”, ha etzibat en referència al pacte de Pedro Sánchez amb Ciutadans el 2016.
El líder d’ERC al Congrés ha fet bandera de la crisi de l’habitatge per marcar perfil propi respecte del govern espanyol. Tot i reconèixer avenços com l’augment del salari mínim interprofessional (SMI) o la millora de la contractació, Rufián considera que aquestes mesures queden eclipsades perquè “la gent continua vivint en zulos a preu de palau”. Per això, reclama intervenir el mercat i “prohibir l’especulació i l’acumulació”. I adverteix que, si els republicans no pressionen el PSOE, “ningú més ho farà”.
En paral·lel, Rufián ha mirat d’eixamplar la seva base reivindicant-se com a independentista amb Catalunya com a prioritat, però mostrant-se “orgullós de representar algú de Jaén o de Segòvia” i que “gent obrera” d’arreu de l’estat s’hi identifiqui. Pel que fa a la resta de l’espai sobiranista, ha tancat la porta a parlar de Junts –qualificant la relació de “bucle tòxic” i desitjant a Míriam Nogueras “una reflexió profundíssima”– i ha evitat atacar Frente Amplio, tot i reafirmar que Esquerra Republicana no vol entrar a l’executiu espanyol.
Hereu rebutja “debats personalistes” i apel·la al vot útil
La resposta de Jordi Hereu s’ha articulat des de diversos escenaris metropolitans, com l’Auditori Barradas de l’Hospitalet de Llobregat –acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa– o un acte a Santa Coloma de Gramenet. El candidat socialista ha defensat que “només el PSC és el partit que, amb el PSOE, derrotarà la dreta i la ultradreta”. En aquest sentit, ha arribat a demanar “un procés de mobilització com mai” per part de la gent gran de cara a les eleccions espanyoles.
Hereu ha carregat amb duresa contra la proposta llançada per Rufián d’articular un govern de concentració a Catalunya si el PP i Vox arriben a la Moncloa. Segons el cap de llista del PSC, aquest plantejament demostra que el republicà “va al combat amb dobles derivades” i és “l’expressió d’una força que ja surt derrotada a jugar el partit”. En contraposició, el també ministre d’Indústria i candidat del PSC ha reclamat concentrar el vot per enfortir “el pilar socialista i socialdemòcrata” del futur executiu espanyol i ha tret pit de l’última pujada de l’SMI aprovada pel Consell de Ministres.
La disputa pel relat de l’àrea metropolitana
Més enllà del xoc programàtic, la pugna s’ha traslladat a la legitimitat territorial sobre l’àrea metropolitana, que Hereu ha definit com “l’epicentre econòmic de Catalunya” i l’actual “objecte de desig electoral”. Des de Santa Coloma de Gramenet, bressol de la immersió lingüística a l’escola, el candidat ha reivindicat el model d’escola catalana com a garantia d'”igualtat d’oportunitats” i ha comparat Vox amb la contaminació del riu Besòs als anys setanta i vuitanta.
A més, Hereu ha batejat el cap de llista d’ERC com el “metropolità fugaç”, per haver encapçalat la candidatura republicana a les municipals de Santa Coloma i haver renunciat posteriorment a l’acta de regidor. Equiparant l’estratègia d’ERC a la de Ciutadans –de qui ha dit que “van prometre i van desaparèixer”–, el dirigent del PSC ha reivindicat els socialistes com els veritables “transformadors” del territori metropolità enfront dels qui, a parer seu, “hi venen de pas, a caçar vots”. “Legítimament, els partits s’aproximen a la nostra realitat de l’àrea metropolitana, però venen i se’n van”, ha sentenciat.