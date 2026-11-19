El cap de llista d’Esquerra Republicana al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha rebaixat aquest dijous el debat, obert per ell mateix aquesta setmana, sobre el moment en què podria fer el salt al Parlament de Catalunya, qualificant-ho de “distraccions” tot i admetre que són qüestions que li interessen i sobre les quals ha parlat obertament en els últims dies. Enmig de la campanya per a les eleccions espanyoles del 29-N, Rufián ara diu que vol centrar el debat electoral en una única cosa: la competició a Catalunya entre PSC i ERC.
En una roda de premsa organitzada per l’Agència Catalana de Notícies (ACN) a la seva seu, Gabriel Rufián ha hagut de respondre a una pregunta sobre el calendari del seu eventual desembarcament a la cambra catalana, després d’haver expressat dies enrere la seva aspiració a presidir la Generalitat en el futur. El dirigent republicà ha evitat concretar res i ha fet entendre que el focus immediat no és aquest moviment. Després que a l’inici del contacte informatiu ha reconegut que ha estat “dur” amb la premsa aquests primers dies de campanya, Rufián ha optat avui per un to proper i ha suggerit que la qüestió del seu salt al Parlament seria un tema per comentar “prenent un cafè”. “Distraccions”, ha exposat admetent que és una qüestió que l’interessa però que ara mateix pot desviar l’atenció la campanya: “El tema és PSC o ERC, la resta…”
Malgrat refredar el debat públic, el cap de llista d’ERC ha reconegut que es tracta de temes li interessen i sobre els quals ha intentat “dir la veritat” cada vegada que l’hi pregunten. En aquest sentit, ha recordat que el seu compromís actual és amb Esquerra Republicana i la campanya del 29-N, i avui ha volgut deixar de banda altres noms o polèmiques del moment, com ara el de Sílvia Orriols, amb qui dies enrere havia protagonitzat un intercanvi de retrets amb la frase “ens veurem al Parlament”.
L’ambició a llarg termini: la Generalitat i un front d’esquerres
Aquestes declaracions arriben poc després de la conferència que Rufián va pronunciar dilluns al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, on el cap de llista d’ERC va dibuixar el seu horitzó polític a mitjà i llarg termini. El dirigent republicà va afirmar que aspira, “després de l’Oriol Junqueras”, a ser “algun dia” president de la Generalitat al capdavant d’un front d’esquerres “amb la CUP, amb els Comuns i amb el que quedi de Podem”. Va defensar impulsar aquest espai “sense manies” i va afegir que li “hauria agradat fer un front amb els Comuns a Catalunya”, tot sostenint que el futur del país passa per “espais d’esquerres, amb el PSC”.