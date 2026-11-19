El cabeza de lista de Esquerra Republicana en el Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha rebajado este jueves el debate, abierto por él mismo esta semana, sobre el momento en que podría dar el salto al Parlamento de Cataluña, calificándolo de “distracciones” aunque admitiendo que son cuestiones que le interesan y sobre las cuales ha hablado abiertamente en los últimos días. En medio de la campaña para las elecciones españolas del 29-N, Rufián ahora dice que quiere centrar el debate electoral en una única cosa: la competición en Cataluña entre PSC y ERC.

En una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notícies (ACN) en su sede, Gabriel Rufián ha tenido que responder a una pregunta sobre el calendario de su eventual desembarco en la cámara catalana, después de haber expresado días atrás su aspiración a presidir la Generalitat en el futuro. El dirigente republicano ha evitado concretar nada y ha dado a entender que el foco inmediato no es este movimiento. Después de que al inicio del contacto informativo ha reconocido que ha sido «duro» con la prensa estos primeros días de campaña, Rufián ha optado hoy por un tono cercano y ha sugerido que la cuestión de su salto al Parlamento sería un tema para comentar “tomando un café”. “Distracciones”, ha expuesto admitiendo que es una cuestión que le interesa pero que ahora mismo puede desviar la atención de la campaña: «El tema es PSC o ERC, lo demás…»

A pesar de enfriar el debate público, el cabeza de lista de ERC ha reconocido que se trata de temas que le interesan y sobre los cuales ha intentado “decir la verdad» cada vez que se lo preguntan. En este sentido, ha recordado que su compromiso actual es con Esquerra Republicana y la campaña del 29-N, y hoy ha querido dejar de lado otros nombres o polémicas del momento, como el de Sílvia Orriols, con quien días atrás había protagonizado un intercambio de reproches con la frase “nos veremos en el Parlamento”.

El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 29-N, Gabriel Rufián, durante la rueda de prensa organizada por la ACN / Joan Mateu Parra / ACN

La ambición a largo plazo: la Generalitat y un frente de izquierdas

Estas declaraciones llegan poco después de la conferencia que Rufián pronunció el lunes en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, donde el cabeza de lista de ERC dibujó su horizonte político a medio y largo plazo. El dirigente republicano afirmó que aspira, “después de Oriol Junqueras”, a ser “algún día” presidente de la Generalitat al frente de un frente de izquierdas “con la CUP, con los Comuns y con lo que quede de Podemos”. Defendió impulsar este espacio “sin manías” y añadió que le “habría gustado hacer un frente con los Comuns en Cataluña”, sosteniendo que el futuro del país pasa por “espacios de izquierdas, con el PSC”.