En la carrera electoral hacia las elecciones españolas del próximo 29 de noviembre hay una pugna directa entre los cabezas de lista de ERC y del PSC por Barcelona, Gabriel Rufián y Jordi Hereu, con ambas candidaturas disputándose el voto de izquierdas en el área metropolitana de Barcelona. Ambos candidatos han convertido el cinturón barcelonés en el principal campo de batalla para captar el electorado progresista y con el argumento de frenar un eventual gobierno del PP y Vox en el Estado, pero discrepan frontalmente. Los republicanos quieren ampliar la base y crecer por la izquierda para ser fuertes y supeditar un hipotético ejecutivo socialista alegando «el PSC no presionará al PSOE», mientras que los socialistas intentan desactivar cualquier alternativa que fragmente lo que consideran voto útil y vinculan el discurso de los republicanos a una derrota asumida antes de la jornada electoral.

Por un lado, el cabeza de lista de Esquerra Republicana ha planteado los comicios del 29-N como un plebiscito entre republicanos y socialistas, con la voluntad de dejar fuera del tablero de juego tanto Frente Amplio como Junts per Catalunya –partido que ataca frontalmente con el objetivo de hacer hueco en el votante de izquierdas, independentista o no. En la pugna con el PSC, el dirigente republicano ha retado a Hereu a mantener un cara a cara centrado en la vivienda, que define como «el fracaso» de la legislatura, mientras que el candidato socialista ha rechazado el duelo y ha acusado al republicano de ser un «metropolitano fugaz». «Que nadie se despiste con debates secundarios o personalistas», ha replicado Hereu a Rufián.

A pesar de la negativa de Hereu, que ha calificado de «lamentable», Rufián no se da por vencido y mantiene la propuesta con el objetivo de desgastar a los socialistas porque eluden un debate a dos bandas. Ahora, el candidato republicano ha puesto sobre la mesa un cara a cara con un miembro «de cierta responsabilidad» del PSC si el número uno «no quiere o no puede». Rufián considera que esta negativa no les puede salir «gratis» entre los ciudadanos que «dudan» entre el PSC y ERC. «Esta campaña va de PSC o ERC», ha sentenciado, y ha afirmado que él «es mucho más útil que Hereu».

El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 29-N, Gabriel Rufián, da el pistoletazo de salida de la campaña electoral / ACN

La tutela al PSOE en políticas de vivienda

En diversas intervenciones, tanto en el programa Els matins de TV3 como en un acto en el Mercat Vell de Mollet del Vallès con unas 1.200 personas, Rufián ha defendido que sólo hay dos opciones reales en las urnas del país: «Votar ERC o PSC». El candidato republicano sostiene que los socialistas necesitan «presión, tutela, alguien que los someta» para que impulsen políticas sociales ambiciosas. «Si no los obligas o los tutelas, hoy Albert Rivera sería vicepresidente», ha lanzado en referencia al pacto de Pedro Sánchez con Ciudadanos en 2016.

El líder de ERC en el Congreso ha hecho bandera de la crisis de la vivienda para marcar perfil propio respecto del gobierno español. Aunque reconoce avances como el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) o la mejora de la contratación, Rufián considera que estas medidas quedan eclipsadas porque «la gente sigue viviendo en zulos a precio de palacio». Por eso, reclama intervenir el mercado y «prohibir la especulación y la acumulación». Y advierte que, si los republicanos no presionan al PSOE, «nadie más lo hará».

En paralelo, Rufián ha intentado ampliar su base reivindicándose como independentista con Cataluña como prioridad, pero mostrándose «orgulloso de representar a alguien de Jaén o de Segovia» y que «gente obrera» de todo el estado se identifique con él. En cuanto al resto del espacio soberanista, ha cerrado la puerta a hablar de Junts –calificando la relación de «bucle tóxico» y deseando a Míriam Nogueras «una reflexión profundísima»– y ha evitado atacar Frente Amplio, aunque ha reafirmado que Esquerra Republicana no quiere entrar en el ejecutivo español.

El candidato del PSC, Jordi Hereu, en un mitin desde l’Hospitalet | Marta Sierra (ACN)

Hereu rechaza «debates personalistas» y apela al voto útil

La respuesta de Jordi Hereu se ha articulado desde varios escenarios metropolitanos, como el Auditori Barradas de l’Hospitalet de Llobregat –acompañado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa– o un acto en Santa Coloma de Gramenet. El candidato socialista ha defendido que «sólo el PSC es el partido que, con el PSOE, derrotará a la derecha y a la ultraderecha». En este sentido, ha llegado a pedir «un proceso de movilización como nunca» por parte de las personas mayores de cara a las elecciones españolas.

Hereu ha cargado con dureza contra la propuesta lanzada por Rufián de articular un gobierno de concentración en Cataluña si el PP y Vox llegan a la Moncloa. Según el cabeza de lista del PSC, este planteamiento demuestra que el republicano «va al combate con dobles derivadas» y es «la expresión de una fuerza que ya sale derrotada a jugar el partido». En contraposición, el también ministro de Industria y candidato del PSC ha reclamado concentrar el voto para fortalecer «el pilar socialista y socialdemócrata» del futuro ejecutivo español y ha sacado pecho de la última subida del SMI aprobada por el Consejo de Ministros.

La disputa por el relato del área metropolitana

Más allá del choque programático, la pugna se ha trasladado a la legitimidad territorial sobre el área metropolitana, que Hereu ha definido como «el epicentro económico de Cataluña» y el actual «objeto de deseo electoral». Desde Santa Coloma de Gramenet, cuna de la inmersión lingüística en la escuela, el candidato ha reivindicado el modelo de escuela catalana como garantía de «igualdad de oportunidades» y ha comparado a Vox con la contaminación del río Besòs en los años setenta y ochenta.

Además, Hereu ha bautizado al cabeza de lista de ERC como el «metropolitano fugaz», por haber encabezado la candidatura republicana en las municipales de Santa Coloma y haber renunciado posteriormente al acta de concejal. Equiparando la estrategia de ERC a la de Ciudadanos –de quienes ha dicho que «prometieron y desaparecieron»–, el dirigente del PSC ha reivindicado a los socialistas como los verdaderos «transformadores» del territorio metropolitano frente a quienes, a su parecer, «vienen de paso, a cazar votos». «Legítimamente, los partidos se aproximan a nuestra realidad del área metropolitana, pero vienen y se van», ha sentenciado.