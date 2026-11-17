Manifiesto del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) para las elecciones al Congreso del 29-N. Un documento que tiene el rol de programa electoral de los socialistas pero que enlaza a través de un código QR directamente al programa del PSOE. De hecho, el manifiesto, de ocho páginas y al cual ha tenido acceso El Món, simplifica las apuestas del PSC para Cataluña, recupera el concepto de «catalanismo» y presume de logros como «el traspaso de Rodalies», el catalán está en el Congreso, y el nuevo modelo de financiación que está «sobre la mesa». De hecho, lo describe como «avances reales, que dan a Cataluña más capacidad para decidir y gestionar». «Cuando el PSC tiene fuerza, Cataluña gana», asegura el documento. Todo en una de las peores crisis del servicio de Rodalies de los últimos diez años.

En definitiva, el PSC, que tiene al ministro Jordi Hereu como cabeza de lista en Barcelona y Cataluña, insiste en la idea de que Cataluña será «decisiva» en los comicios del 29-N para detener a la derecha y la extrema derecha. «El catalanismo que suma es el que consigue resultados», argumenta el manifiesto. En este sentido, se jactan de que «con los gobiernos socialistas se ha recuperado la normalidad institucional entre Cataluña y España y se ha cambiado el bloqueo por cooperación, el enfrentamiento por diálogo y la desidia por lealtad». «El PSC aporta a la España plural su tradición catalanista, socialdemócrata y federalista», añade. Incluso, llegan a proponer una «reforma constitucional». Todo esto con un llamamiento general a la movilización del voto progresista de Cataluña.

El manifiesto del PSC que tiene las funciones de franquicia de programa electoral del PSOE/QS

España plural, reforma constitucional

Según el manifiesto, el PSC señala que «quiere una España que reconozca su diversidad, donde las decisiones se compartan y Cataluña participe con voz propia». De ahí que los socialistas vuelvan a enarbolar la idea del federalismo, que definen como una fórmula política donde «el Estado es más fuerte cuando las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden responder a la ciudadanía”. Y añaden que “cooperar sirve para garantizar derechos comunes y gestionar los servicios cerca de la gente” y que “el autogobierno requiere competencias y recursos, pero también responsabilidad para ejercerlo». De ahí que defiendan «una reforma constitucional que consolide esta orientación social y federal». Por eso, remarcan la defensa del «uso de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en la actividad ordinaria de los poderes públicos” y que continuarán “trabajando por el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego ante las instituciones europeas», en contraposición de las políticas anticatalanas de PP y Vox en el País Valenciano o las Islas.

«Queremos culminar el traspaso de Rodalies para que el servicio sea fiable, seguro y de calidad para todos los que viajan», apuestan. «El nuevo modelo, con más capacidad de decisión de la Generalitat, un nuevo contrato programa y una empresa mixta, se debe traducir en más inversión, trenes renovados, mejor mantenimiento y una gestión más cercana», insisten. Como con los trenes no tienen suficiente, sin embargo, también suman a la lista «hacer realidad la ampliación del aeropuerto del Prat, pactada entre la Generalitat, el Estado y Aena, como una infraestructura clave para conectar Cataluña con el mundo y generar empleo de calidad, haciendo todo esto compatible con la protección de los espacios naturales«. Por otro lado, el PSC que llama constantemente a la movilización, incluye en la lista de compromisos electorales «la condonación de la deuda autonómica vinculada al FLA y que las inversiones comprometidas se planifiquen, se ejecuten y tengan un seguimiento público».