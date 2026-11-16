Pablo López se quedó a las puertas de ganar su edición de Operación Triunfo, pero ha logrado mantenerse en primera línea desde entonces con una carrera musical muy exitosa. El de Málaga actúa en escenarios catalanes con mucha frecuencia y, ahora, ha sorprendido saber que entiende perfectamente el catalán y que, incluso, tiene un tatuaje en el brazo en este idioma. Eso sí, se lo ha hecho con un error ortográfico… De esto y mucho más ha hablado en una entrevista bastante curiosa en RAC1 que sirve para descubrir por qué se considera tan fan de nuestra tierra. El culpable tiene nombre y apellidos, Joan Manuel Serrat.

La música del cantautor catalán sonaba en su casa cuando él era pequeño y, a partir de ahí, descubrió toda una cultura que le era completamente desconocida: «La primera canción en catalán que escuché en casa era de Serrat, la de Temps era temps. Nunca lo olvidaré. Serrat era un artista que me hablaba en un idioma que yo no conocía y de ahí surgió toda mi catalanofilia. Yo no habría llegado a muchos de los artistas que conozco antes de venir a Cataluña o no habría sabido que la vida me daría tanta riqueza cultural aquí». Fue a verlo en un concierto, en su día, una primera experiencia que cree que lo cambió.

«A través de su música entendí muchas cosas… En tiempos de tanta polarización y tantos discursos a gritos, un día se va la luz y vemos que nos queremos y sabemos pasárnoslo bien. Siempre que vengo aquí me siento como en casa», ha reconocido. Fan de Manel y de Els amics de les arts, la cultura catalana le encanta: «La música estuvo antes que los idiomas«.

Pablo López, un fanático de la cultura catalana

¿Y lo que decíamos del tatuaje con un error? La cuestión es que, en uno de los brazos, tiene tatuada la frase «Tot bé«. El problema es que el «bé» lo tiene escrito sin el acento: «A ver, así es como me lo escribió mi mánager que es del barrio de Gràcia… No sé, así me lo escribió él». Qué va a saber, pero claro no agrada saber que tienes un error en una frase en el cuerpo que te acompañará toda la vida.

Contento y entusiasmado antes de una excursión a Port Aventura, la vida de Pablo López ha cambiado radicalmente desde que se apuntara al casting de aquel concurso musical con tantísima audiencia. Ha vivido depresiones muy profundas y momentos complicados, pero ahora se encuentra en un buen momento profesional que confía en que continúe por este camino mucho tiempo.

Pablo López, con un tatuaje en catalán con un error ortográfico | Instagram

Y si esta es una carrera que lo hace venir muchas veces a Cataluña, pues parece que es una buena noticia para el cantante andaluz.