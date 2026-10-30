Jordi Rosell, uno de los directores, realizadores y productores más emblemáticos de televisión, ha muerto este miércoles a los 63 años. La noticia la ha comunicado la organización del Benidorm Fest a través de las redes sociales, donde han expresado su condolencias a sus familiares y amigos. Su muerte deja un vacío en la industria audiovisual, donde desarrolló una larga trayectoria detrás de algunos de los programas de entretenimiento más populares de las últimas décadas.

Muchos aún recordarán que comenzó su carrera profesional en TV3 como realizador y, posteriormente, se incorporó a Gestmusic. Sería en esta empresa donde desarrollaría buena parte de su trayectoria, especializándose en grandes formatos televisivos. De hecho, uno de los programas más destacados de su carrera fue Operación Triunfo. Jordi Rosell fue el productor ejecutivo del concurso entre el 2017 y el 2023 y no solo eso, sino que también dirigió la edición del 2018. ¿Otros grandes éxitos en los que colaboró? Supervivientes, MasterChef, ¡Mira quién baila! o El cazador.

Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de Jordi Rosell. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, y enviarles todo nuestro cariño en estos momentos. https://t.co/QoWe7WH5lf — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 28, 2026

El Benidorm Fest, uno de los últimos proyectos de Jordi Rosell

Pocos profesionales de la industria pueden presumir de haber trabajado con las grandes productoras del país como son El Terrat, Shine Iberia o Magnolia. Y, durante los últimos años, Jordi Rosell también había estado vinculado al Benidorm Fest, el festival que elige al representante de España en Eurovisión. Su experiencia en grandes espectáculos televisivos fue clave en un certamen que combina actuaciones en directo, un gran despliegue técnico y una puesta en escena muy elaborada.

Además, su trayectoria estuvo estrechamente relacionada con las galas de los Premios Ondas, de las cuales asumió la dirección artística a partir del 2015. A lo largo de los años dirigió ocho ediciones, incluida la del 2025. Su recorrido profesional recibió el reconocimiento de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, que en 2016 le concedió el Premio Talento, un galardón que distingue a profesionales fundamentales para el sector audiovisual.

La noticia de su muerte ha provocado numerosas muestras de afecto entre los profesionales que compartieron proyectos con él. Desde el Benidorm Fest comunicaron la pérdida con un mensaje en las redes sociales: «Hoy lamentamos profundamente la muerte de Jordi Rosell. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, y enviarles todo nuestro afecto en estos momentos».

Muere Jordi Rosell, uno de los directores de OT | Benidorm Fest

Una de las personas que ha querido despedirse públicamente ha sido Inés Hernand, presentadora de varias ediciones del festival. En su mensaje, ha destacado especialmente su manera de ser y de trabajar en una industria marcada por la presión y las exigencias de las grandes producciones. «Fue una persona buena, generosa, honesta y serena en una profesión que tantas veces es todo lo contrario. Vivirá eternamente el buen poso que dejó en tantos equipos», ha escrito. También Roberto Leal ha querido dedicarle unas palabras: «Te estaré eternamente agradecido, amigo mío. Gracias por tu paciencia, consejos y humanidad. Vuela alto«.