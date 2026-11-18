Amaia Montero atraviesa un momento muy dulce ahora que ha vuelto a los escenarios con La Oreja de Van Gogh, pero esta gran ilusión se ha visto salpicada por culpa de las críticas feroces que recibe a través de las redes sociales. De hecho, son muchos los detractores que están compartiendo fragmentos de los conciertos llenos de mala intención donde se la ve cometiendo errores vocales o sufriendo caídas. Y, a raíz de esto, se han alimentado -y mucho- los comentarios sobre su estado físico y artístico. Harta, ha querido dar su opinión en la que supone la primera entrevista del grupo tras su regreso. ¿Y qué ha dicho? Básicamente, que cree que no se lo merece sobre todo porque está muy orgullosa de haber podido salir del pozo en el que había caído.

La avalancha de comentarios negativos ha colocado su nombre en el centro de la diana y, ahora, ha abordado el tema públicamente en una entrevista con El País y también en una conversación con la cadena SER. En ambas ha reconocido que está sufriendo mucho, sobre todo porque cree que es injusto que la gente haga circular pequeños fragmentos descontextualizados que no representan el buen ambiente que se genera en sus conciertos: «Veo gente que quiere hacer daño con un video de cinco segundos y dicen que canto mal«.

«Fíjate que yo no soy de verme ni de escucharme porque no me gusta, pero ahora he visto los videos que están circulando y todos son videos de errores… errores que se cometen en un escenario y en cualquier lugar. Sí que es un error, pero no es el concierto entero», prosigue. «Soy humana y sufro por mí, por todos mis compañeros y por todos los fans que tienen buenas intenciones. Y, sinceramente y personalmente, no creo que me merezca esto«, ha lamentado Amaia. «Que sea fuerte no significa que no sea sensible. Mucha gente habla de salud mental como si fuera una cuestión de debilidad. No, no soy débil: es la sensibilidad y la química», ha insistido.

Amaia Montero, sobre el daño que le hacen sus videos en redes sociales : "Soy humana, sufro por mí y por todos mis compañeros. No creo que me merezca eso" https://t.co/rKWWpLosJ5 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 18, 2026

La vocalista no ha ocultado la indignación y ha querido poner en contexto todo lo que ha vivido antes de recuperar su carrera musical: «Cuando sales del puto infierno, cuando te pasas siete años en la cama, cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, cuando has querido irte de este mundo en dos ocasiones porque no ves nada más allá… Y, de repente, lo superas, es la hostia«, ha querido aplaudir. Una experiencia que, según revela, sus médicos también valoran especialmente: «Me dicen que mi caso es increíble, que tengo una fortaleza que no todo el mundo consigue tener».

Muchos también están criticando su forma física con críticas muy exageradas. Ella ha dejado claro que no le preocupa en absoluto que hablen de su peso, pero no le gusta que se utilicen imágenes descontextualizadas para ridiculizarla: «Que me digan gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me apetezca«.

Los compañeros de Amaia Montero la defienden en medio de las críticas

El resto de miembros de La Oreja de Van Gogh también han querido defender públicamente a la vocalista. Álvaro, el bajista, asegura que esta es «la mejor Amaia» que ha conocido jamás y considera que, a pesar de algunos errores puntuales, están ofreciendo «los mejores conciertos de nuestra vida». Xabi ha ido aún más lejos y ha definido a la cantante como «el combustible del cohete» y «una fuerza arrolladora en directo«: «Sin ella no vamos a ninguna parte. Esta es la mejor versión de La Oreja».

Amaia Montero, devastada por las críticas a su regreso | Europa Press

Finalmente, también ha rechazado los comentarios que cuestionan si sus compañeros la cuidan lo suficiente o si alguien la está utilizando: «¿He leído que me están utilizando y que no me quieren, que no me cuidan? Por Dios, no se puede ser más machista y paternalista«, ha denunciado. Una respuesta contundente con la que quiere dejar claro que su regreso a los escenarios es una decisión propia y que no piensa permitir que las críticas eclipsen esta nueva etapa profesional.