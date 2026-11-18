Amaia Montero travessa un moment molt dolç ara que ha tornat als escenaris amb La Oreja de Van Gogh, però aquesta gran il·lusió s’ha vist esquitxada per culpa de les crítiques ferotges que rep a través de les xarxes socials. De fet, són molts els detractors que estan compartint fragments dels concerts plens de mala bava en els que se la veu cometent errors vocals o patint caigudes. I, arran d’això, s’han alimentat -i molt- els comentaris sobre el seu estat físic i artístic. Farta, ha volgut dir la seva en la que suposa la primera entrevista del grup després del seu retorn. I què ha dit? Bàsicament, que creu que no s’ho mereix sobretot perquè està molt orgullosa d’haver pogut sortir del pou en el que havia caigut.
L’allau de comentaris negatius ha col·locat el seu nom al centre de la diana i, ara, ha abordat el tema públicament en una entrevista a El País i també en una conversa amb la cadena SER. En totes dues ha reconegut que està patint molt, sobretot perquè creu que és injust que la gent faci circular petits fragments descontextualitzats que no representen el bon ambient que es genera en els seus concerts: “Veig gent que vol fer mal amb un vídeo de cinc segons i diuen que canto malament“.
“Fixa’t que jo no soc de sentir-me ni de veure’m perquè no m’agrada, però ara he vist els vídeos que estan circulant i tots són vídeos d’errors… errors que es cometen en un escenari i a qualsevol lloc. Sí que és un error, però no és el concert sencer”, prossegueix. “Soc humana i pateixo per mi, per tots els meus companys i per tots els fans que tenen bones intencions. I, sincerament i personalment, no crec que em mereixi això“, ha lamentat Amaia. “Que sigui forta no vol dir que no sigui sensible. Molta gent parla de salut mental com si fos una qüestió de feblesa. No, no soc feble: és la sensibilitat i la química”, ha insistit.
Amaia Montero, sobre el daño que le hacen sus videos en redes sociales : "Soy humana, sufro por mí y por todos mis compañeros. No creo que me merezca eso" https://t.co/rKWWpLosJ5— Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 18, 2026
La vocalista no ha amagat la indignació i ha volgut posar en context tot el que ha viscut abans de recuperar la seva carrera musical: “Quan surts del puto infern, quan et passes set anys al llit, quan has estat ingressada en un psiquiàtric, quan has volgut marxar d’aquest món en dues ocasions perquè no veus res més enllà… I, de sobte, ho superes, doncs és l’hòstia“, ha volgut aplaudir. Una experiència que, segons revela, els seus metges també valoren especialment: “Em diuen que el meu cas és increïble, que tinc una fortalesa que no tothom aconsegueix tenir”.
Molts també estan criticant la seva forma física amb crítiques molt exagerades. Ella ha deixat clar que no li preocupa en absolut que parlin del seu pes, però no li agrada que es facin servir imatges descontextualitzades per ridiculitzar-la: “Que em diguin grassa no m’importa, perquè estic grassa. Ja m’aprimaré quan em vingui de gust“.
Els companys d’Amaia Montero la defensen enmig de les crítiques
La resta de membres de La Oreja de Van Gogh també han volgut defensar públicament la vocalista. L’Álvaro, el baixista, assegura que aquesta és “la millor Amaia” que ha conegut mai i considera que, malgrat alguns errors puntuals, estan oferint “els millors concerts de la nostra vida”. El Xabi ha anat encara més enllà i ha definit la cantant com “el combustible del coet” i “una força arrolladora en directe“: “Sense ella no anem enlloc. Aquesta és la millor versió de La Oreja”.
Finalment, també ha rebutjat els comentaris que qüestionen si els seus companys la cuiden prou o si algú l’està utilitzant: “He llegit que m’estan utilitzant i que no m’estimen, que no em cuiden? Per Déu, no es pot ser més masclista i paternalista“, ha denunciat. Una resposta contundent amb què vol deixar clar que el seu retorn als escenaris és una decisió pròpia i que no pensa permetre que les crítiques eclipsin aquesta nova etapa professional.