Amaia Montero continua immersa en la gira del seu retorn a La Oreja de Van Gogh, en la que està rebent per totes bandes perquè molta gent critica el paper que està oferint. Desafinada, sense aire, mal vestida… els comentaris negatius sobre la seva veu i actitud són constants des de fa mesos. I aquesta allau d’odi està començant a passar factura en la vocalista, tal com acaba de confessar ella mateixa en un missatge a Instagram.
Ja fa sis mesos que la formació va començar aquesta gira i, malgrat l’èxit de convocatòria, amb més de 30 concerts que han penjat el cartell de complet, Amaia continua al centre de les polèmiques. La seva manera de moure’s damunt de l’escenari, els seus gestos i, sobretot, la seva capacitat vocal han estat objecte de nombrosos comentaris a les xarxes socials. Fins i tot, algunes de les seves actuacions s’han convertit en material per a memes que hi circulen.
Aquesta situació ha motivat la reacció del creador de contingut Arnau de la Eyge, que ha publicat un vídeo per sortir en defensa de la cantant. En la seva reflexió, denuncia que una part de les crítiques responen més a la necessitat de participar en una conversa viral que no pas a un interès real per la trajectòria o la música d’Amaia: “Hi ha gent que la critica sense haver seguit mai la seva música, sense conèixer la seva trajectòria i, probablement, sense que li hagi interessat mai el que fa”, ha apuntat.
Segons el jove influencer, moltes persones s’afegeixen als comentaris negatius simplement perquè molta gent parla de la cantant i sembla que tothom hagi de donar-hi la seva opinió. “Estàs criticant això perquè t’estàs convertint en el bully de l’escola i sembla que està de moda parlar d’ella”, deixa anar. També ha volgut defensar alguns dels recursos vocals que han estat qüestionats durant aquests mesos.
Per a ell, són característiques que formen part de la identitat artística de Montero i que els seus seguidors coneixen des de fa anys: “El que fa ella amb la veu forma part del seu segell personal. Als que ens agrada, no ho veiem com una cosa nova”, ha explicat. El que no s’esperava? Que la mateixa Amaia hagi comentat la publicació.
Amaia Montero confessa estar patint “molt” davant l’allau de crítiques
Les paraules del creador de contingut no han passat desapercebudes per a Amaia Montero, que ha volgut agrair-li públicament el gest. L’artista ha respost a la publicació amb un comentari breu, però especialment revelador sobre com està vivint aquesta situació: “Moltes gràcies, estic patint molt”.
Fins ara, havia mantingut molta discreció i no havia volgut entrar al drap. No obstant això, al final ha acabat esclatant i la resposta ha congregat més de 450 m’agrades en poc temps. Aquest divendres, Amaia Montero cantarà al Palau Sant Jordi davant d’un públic entregat que cantarà en un karaoke en viu ple de nostàlgia.