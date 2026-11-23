Alhora ha estrenat aquest dilluns un nou espot de campanya per a les eleccions espanyoles del 29-N sota el lema “Pactar amb Espanya té conseqüències”. El vídeo mostra cinc viatgers en un vagó de Rodalies que indiquen la seva línia i destinació abans de posar-se un revòlver al cap i prémer el gallet, en una denúncia sobre l’estat del servei ferroviari a sis dies de les eleccions al Congrés. “Els passatgers de Rodalies, obligats a jugar a la ruleta russa segons la seva destinació”, denuncia la formació independentista. “Els passatgers de l’espot no juguen a la ruleta russa per gust: ho fan contra la seva voluntat”, remarca.
A l’espot, els passatgers detallen els trajectes “R2, Granollers Centre”, “R13, la Plana-Picamoixons”, “R11, Portbou”, “R14, Lleida Pirineus” i “R16, Tortosa”. Segons la formació, aquestes cinc destinacions –repartides per les quatre demarcacions– evidencien que la problemàtica afecta el conjunt de la xarxa i no pas una sola línia. La formació vincula cada recorregut a incidències concretes. En aquest sentit, apunta que l’R2 ha patit aquest any robatoris de coure entre Mollet i Granollers amb retards generals, mentre que l’R13 i l’R14 tenen trams de via única on qualsevol avaria o robatori de cable obliga a fer transbordaments per carretera, amb l’R13 tallada dos mesos entre la Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders.
Així mateix, el text assenyala que l’R11 ha acumulat talls per senyalització entre Figueres i Portbou –i cinc dies de servei per carretera a l’octubre, amb peticions d’usuaris perquè sigui gratuït fins que millori–, i recorda que l’R16 arrossega des de fa anys els retards denunciats per la plataforma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre. Davant aquest escenari, la cap de llista d’Alhora per Lleida, Cristina Casol, defensa que l‘anunci “reflecteix perfectament que viuen cada dia com a ostatges d’un servei que no trien. És un anunci que, per a mi, reflecteix l’angoixa”.
Ningú més està dient el que tothom pensa: que anar amb Rodalies és jugar a la ruleta russa. Aviat el veureu a la televisió. https://t.co/ceAtETvVin— Alhora (@alhora_cat) November 23, 2026
L’ofensiva de “Fora Renfe”
El partit situa l’origen de la iniciativa Fora Renfe el 20 de gener d’aquest any, arran del xoc d’un tren de l’R4 contra un mur de contenció caigut a la via entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia, un accident que va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques, desenes de ferits i el tall del tram entre Sant Sadurní i Martorell durant més de dos mesos. Des d’aleshores, la proposta –nascuda com a manifest i comunitat a Telegram amb més de 7.000 membres i impulsada per una consulta amb més de 5.400 participants i un 90% de vots favorables– va registrar la ILP al Parlament el 4 de novembre. La iniciativa busca modificar la Llei ferroviària perquè la Generalitat només pugui adjudicar Rodalies a una empresa 100% pròpia, descartant tant Renfe –a qui el partit atribueix el 40% dels problemes– com l’empresa mixta.
Alhora sosté que el deteriorament respon a dècades de gestió dels governs espanyols i als acords dels partits catalans al Congrés, en un moment en què el Govern ha signat per adjudicació directa el primer contracte programa amb Renfe en quinze anys, fins al 2028 i per 1.400 milions d’euros. El president d’Alhora i cap de llista per Barcelona, Jordi Graupera, ha manifestat que “la divisió fonamental de la nostra política no és entre el PP i el PSOE. És entre els que viuen de genolls i els que continuem alçats”. A curt termini, la decisió de la Mesa del Parlament d’aquesta setmana marcarà el següent pas formal de la ILP per a la seva admissió a tràmit. Un cop admesa, caldran 50.000 signatures, un llindar al qual la iniciativa s’acosta amb més de 45.000 adhesions reunides i 7.000 voluntaris, a més de responsables previstos a les 198 estacions i les 21 línies i 200 bústies a peu de carrer.