Amaia Montero continúa inmersa en la gira de su regreso a La Oreja de Van Gogh, en la que está recibiendo críticas por todos lados porque mucha gente critica el papel que está ofreciendo. Desafinada, sin aire, mal vestida… los comentarios negativos sobre su voz y actitud son constantes desde hace meses. Y esta avalancha de odio está comenzando a pasar factura en la vocalista, tal como acaba de confesar ella misma en un mensaje en Instagram.

Ya hace seis meses que la formación comenzó esta gira y, a pesar del éxito de convocatoria, con más de 30 conciertos que han colgado el cartel de completo, Amaia continúa en el centro de las polémicas. Su manera de moverse encima del escenario, sus gestos y, sobre todo, su capacidad vocal han sido objeto de numerosos comentarios en las redes sociales. Incluso, algunas de sus actuaciones se han convertido en material para memes que circulan.

Esta situación ha motivado la reacción del creador de contenido Arnau de la Eyge, que ha publicado un vídeo para salir en defensa de la cantante. En su reflexión, denuncia que una parte de las críticas responden más a la necesidad de participar en una conversación viral que a un interés real por la trayectoria o la música de Amaia: “Hay gente que la critica sin haber seguido nunca su música, sin conocer su trayectoria y, probablemente, sin que le haya interesado nunca lo que hace”, apuntó.

Según el joven influencer, muchas personas se unen a los comentarios negativos simplemente porque mucha gente habla de la cantante y parece que todo el mundo tenga que dar su opinión. “Estás criticando esto porque te estás convirtiendo en el bully de la escuela y parece que está de moda hablar de ella”, comenta. También ha querido defender algunos de los recursos vocales que han sido cuestionados durante estos meses.

Para él, son características que forman parte de la identidad artística de Montero y que sus seguidores conocen desde hace años: “Lo que ella hace con la voz forma parte de su sello personal. A los que nos gusta, no lo vemos como algo nuevo”, explicó. ¿Lo que no se esperaba? Que la misma Amaia haya comentado la publicación.

Amaia Montero confiesa estar sufriendo “mucho” ante la avalancha de críticas

Las palabras del creador de contenido no han pasado desapercibidas para Amaia Montero, que ha querido agradecerle públicamente el gesto. La artista ha respondido a la publicación con un comentario breve, pero especialmente revelador sobre cómo está viviendo esta situación: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”.

Amaia Montero reconoce que está sufriendo mucho por culpa de las críticas | Instagram

Hasta ahora, había mantenido mucha discreción y no había querido entrar al trapo. No obstante, al final ha acabado estallando y la respuesta ha congregado más de 450 me gusta en poco tiempo. Este viernes, Amaia Montero cantará en el Palau Sant Jordi ante un público entregado que cantará en un karaoke en vivo lleno de nostalgia.