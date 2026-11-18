Irene Villa torna a viure un moment difícil en la seva vida, ara perquè han diagnosticat de càncer el seu marit després de molts mesos de proves mèdiques. 19 anys després de patir un limfoma no Hodgkin, se li ha reproduït aquest càncer en la sang que s’origina als limfòcits. Ara, David Serrato ha iniciat el primer cicle de quimioteràpia i confia que pugui tornar a superar la malaltia.
Estan preocupats, és clar, sobretot perquè no s’esperaven haver de tornar a viure aquesta situació: “S’està fent bastant dur. Mai no t’imagines que una persona sana, activa i esportiva tindrà una situació així“, ha reconegut la psicòloga. En unes declaracions exclusives per a El Español, explica que el marit de 50 anys està ingressat en un hospital de Madrid: “A mi mai no m’ha frenat res, però sento que hi ha moments en què em falten les forces“. Ha volgut agrair que li estiguin enviant molts missatges de suport, el que necessita en un moment tan complicat.
Aquesta malaltia és un tipus de càncer que afecta el sistema limfàtic, una part del sistema immunitari encarregada de defensar el cos de les infeccions. Es produeix quan uns glòbuls blancs anomenats limfòcits comencen a multiplicar-se de manera descontrolada i s’acumulen, principalment als ganglis limfàtics, tot i que també poden afectar altres òrgans com la melsa, la medul·la òssia o els pulmons.
Primeres paraules del marit d’Irene Villa, malalt de càncer
En els seus respectius perfils d’Instagram, un i altre han compartit missatges sobre les setmanes tan dures que els esperen. David Serrato té clar que sortirà de l’hospital una persona “diferent” a la que és ara: “Han estat mesos de dolors, incertesa i proves mèdiques fins que hem descobert que el limfoma que vaig patir el 2007 ha tornat, aquesta vegada amb més força“. No està sent fàcil, diu, per culpa del dolor, les pors i veure patir les persones que estima: “Tot això és difícil de gestionar”.
L’home ha volgut donar les gràcies públicament a la seva dona: “Mai m’havia sentit tan unit a la meva dona. La seva manera de cuidar-me, acompanyar-me, fer-me riure, fer-me un massatge o, simplement, sostenir-me quan les forces em fallen ens està portant a una connexió meravellosa”. Han fet un pacte, diu, intentar no enfonsar-se els dos alhora: “Quan un caigui, l’altre l’aguantarà. No sempre ho aconseguim, però continuem aprenent“.
I Irene Villa també ha volgut dedicar-li unes paraules públicament: “La vida no deixa de sorprendre’m… Tot i això, tinc diverses certeses. Tot anirà bé, l’amor cura, crec en els miracles i en sortim de totes!”. “Ara toca renéixer, David. Sé que tens moltes ganes de tornar a treballar, a ajudar i a entrenar i que estàs més preocupat per mi i pels teus que no pas per tu mateix! Continua concentrant la ment a curar el teu cos, tal com saps fer, tal com ensenyes i tal com ho estàs fent, i que els metges trobin el millor tractament”, ha escrit.
Una parella plena de fortalesa i bones esperances que confia, realment, a poder deixar aquest malson enrere el més aviat possible.