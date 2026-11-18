Si una cosa té la titular del Tribunal Central d’Instància Secció d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, la magistrada María Tardón, és que no deixa cap fil per estirar. Sobretot si li convé a la tesi incriminatòria. Ho demostra la quantitat de diligències que ha ordenat en el cas sobre l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol. Tot i això, no ha permès algunes de les diligències sol·licitades pel ministeri fiscal fins a escatir tota la informació que ha recollit fins ara.
Aquest dimarts, però, la magistrada ha pres una decisió important, aclarir un episodi que no acaba de veure clara i que li va explicar un funcionari del Cos Nacional de Policia encarregat de la frontera amb el Marroc. Uns fets que la jutgessa descriu com a “episodi singular i potencialment rellevant” per a la investigació que porta a terme. Tant és així que ha citat a declarar el cònsol d’Espanya a Tànger en el moment dels fets i, per segona vegada, el que va ser cap de gabinet del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, Gonzalo Sanz Ruiz, que interrogarà el 26 de novembre.
Per altra banda, la jutgessa ha posposat fins a l’1 de desembre la declaració de l’aleshores delegat, Miguel Ángel Pérez Tria, perquè el 29-N el seu advocat formava part d’una mesa electoral i no es podia preparar prou bé per declarar l’endemà. La jutgessa també s’enfronta ara a les diferències d’anàlisi sobre la previsió dels fets que es troba en les declaracions i els informes dels integrants de la Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI).
Un policia aixeca la llebre
En una interlocutòria dictada aquest dimarts, de cinc pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, la magistrada exposa que de les declaracions de diversos comandaments policials es desprèn aquest “episodi singular i potencialment rellevant ocorregut en dates immediatament anteriors a l’entrada massiva d’immigrants”. En particular, el policia amb TIP 84.001 va explicar en seu judicial que el 28 de juliol va rebre una ordre molt estranya, inèdita. Va ser habilitar un carril específic d’accés a fi i efecte de permetre l’entrada urgent a Ceuta del cònsol d’Espanya a Tànger. Una petició que l’oficial de policia va remarcar com una “circumstància absolutament inusual i aliena al funcionament ordinari de la frontera”
Seguint el seu relat, el comandament va manifestar a la jutgessa que el carril es va habilitar i que, posteriorment, va tenir coneixement que el diplomàtic l’havia utilitzat. El mateix policia va afegir en la seva declaració que entre els comentaris que circulaven entre funcionaris policials durant aquells dies n’hi havia un de força interessant. Concretament, que el cònsol hauria anat fins a Ceuta per advertir personalment les autoritats espanyoles de la possibilitat d’una entrada massiva de persones que procedien del Marroc, si bé també hauria especificat que no tenia coneixement directe ni detalls sobre la possibilitat de l’arribada massiva.
Uns fets estranys
En la resolució, la magistrada ressalta que és “evident que la rellevància de la informació no recau en els comentaris o rumors dels policies, sinó en la constatació objectiva de diversos extrems que sí que s’han acreditat durant lai investigació. En detall, l’existència d’un desplaçament urgent del cònsol general d’Espanya a Tànger fins a Ceuta en dates immediatament anteriors als fets investigats, l’adopció de mesures excepcionals a la frontera per facilitar aquest desplaçament i la coincidència temporal d’aquest desplaçament amb un període en què diverses unitats policials ja detectaven una pressió extrema extraordinària i rebien alertes de risc.
Per tota aquesta cadena de fets, la jutgessa està convençuda que és “imprescindible” conèixer de forma directa si el cònsol general d’Espanya a Tànger es va desplaçar efectivament a Ceuta els dies 28, 29, 30 o 31 de juliol. I, sobretot, “quins van ser els motius del desplaçament esmentat; amb quines autoritats espanyoles es va reunir durant la seva estada; si va transmetre informació, advertiments, comunicacions o valoracions relatives a moviments migratoris extraordinaris, riscos d’entrada massiva o qualsevol altra circumstància relacionada amb els fets esdevinguts posteriorment i que s’investiguen en el procediment”.
També entén la magistrada que cal destapar “quina informació estava en poder del consolat sobre la situació existent al nord del Marroc durant els dies immediatament anteriors i si aquesta informació va ser comunicada a la Delegació del Govern, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o a qualsevol altra autoritat espanyola”. En definitiva, la jutgessa creu que la pràctica d’aquesta prova és “especialment pertinent, ja que pot contribuir a aclarir l’eventual coneixement previ que determinades autoritats espanyoles poguessin tenir respecte dels esdeveniments produïts posteriorment.