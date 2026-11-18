Una trentena de personalitats independents, entre les quals hi ha figures destacades de la cultura, l’activisme independentista i del món acadèmic, ha fet públic aquest dimarts un manifest titulat Votarem Alhora. El text reclama que la independència torni “al centre de la política catalana” i demana el vot per a la candidatura de Fora Espanya-Alhora a les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre.
El manifest compta amb la signatura de coneguts activistes independentistes com Liz Castro, Roger Español i Elisenda Paluzie. Així mateix, s’hi sumen representants del món cultural i universitari com els escriptors Carlota Gurt, Màrius Serra, Miquel de Palol i Raül Garrigasait, els filòlegs Pau Vidal i Jordi Badia, els actors Anna Sahun i Joel Joan, i els músics Carles Sanjosé i Joan Magrané, entre d’altres.
Crítica a la política de pactes i a l’espoli
Els adherits al manifest denuncien que la política de pactes “sota xantatge” mantinguda pels partits catalans durant els darrers anys ha deixat el país “submís a l’espoli i desmoralitzat”. Segons el text, aquesta situació ha provocat que condicions bàsiques com la llengua, l’escola, l’habitatge i el transport es deteriorin dia a dia, deixant els ciutadans catalans “orfes de representació”. “El combat per la independència ha de tornar al centre de la nostra política”, subratllen.
Davant d’aquest escenari, els adherits remarquen la necessitat imperiosa de “noves veus i noves organitzacions” capaces de recuperar l’orgull per plantar cara “a l’ocupació espanyola amb determinació i valentia”. Els impulsors defensen que caldrà “articular diverses veus, espais polítics de base i fins i tot partits de recent formació per fer possible aquest nou independentisme unilateral”.
Un pas endavant cap a un nou independentisme unilateral
Finalment, defensen que l’embat per a la independència de Catalunya ha de recuperar la centralitat en la vida política catalana mitjançant la presència a les institucions. En aquest sentit, el text conclou amb un suport explícit a la candidatura: “Que Fora Espanya-Alhora assoleixi representació al Congrés serà un pas endavant en aquesta direcció”. Per tot plegat, les personalitats signants fan una crida clara a mobilitzar-se i donar suport electoral a la formació el pròxim 29 de novembre.
Llistat de tots els signants del manifest per votar Alhora
- Jordi Badia, filòleg
- Muriel Botey, catedràtica de Física (UPC)
- Liz Castro, escriptora
- Oriol Comas, expert en jocs de taula
- Albert Cuesta, periodista, tecnòleg i activista pel català digital
- Roger Español, represaliat del Primer d’Octubre
- Ada Ferrer-Carbonell, investigadora del CSIC
- Maria Garganté, professora d’Història de l’Art (UAB)
- Raül Garrigasait, escriptor
- Enric Gomà, escriptor
- Carlota Gurt, escriptora
- Cristina de Haro, informàtica
- Edgar Illas, professor de la Universitat d’Indiana
- Joel Joan, actor
- Josep-Ignasi Macià, directiu del FC Barcelona
- Carles Mancho, catedràtic d’Història de l’Art (UB)
- Joan Magrané, compositor
- Jordi Martí Monllau, professor, filòsof i sociolingüista
- Ramon Messeguer, biòleg
- Miquel de Palol, escriptor
- Elisenda Paluzie, catedràtica d’Economia (UB)
- Jordi Pesarrodona, comediant, actor i activista
- Xavier Ramos, catedràtic d’Economia (UAB)
- Víctor Recort, escriptor
- Barbara Roviró, professora de la Universitat de Bremen
- Anna Sahun, actriu
- Carles Sanjosé, músic i arquitecte
- Flora Saura, periodista
- Màrius Serra, escriptor
- Joan Todó, escriptor
- Matthew Tree, escriptor
- Pau Vidal, lingüista recreatiu