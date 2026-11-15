Alhora sorprèn Madrid projectant ‘Fora Espanya’ sobre la façana del Congrés

Acció sorpresa d’Alhora a Madrid. El partit de Jordi Graupera va projectar aquest dissabte el lema de la seva campanya –Fora Espanya– a la façana del Congrés dels Diputats. El grup va muntar un projector en una furgoneta a la plaça de les Corts, en una acció preparada amb antelació que tanca la jornada de treball que la formació va dur a terme a la capital espanyola. La projecció s’hi va estar uns trenta segons, mentre els vianants que passaven per la plaça en feien fotos i vídeos. Quan els agents del Cos Nacional de Policia (CNP) que vigilen l’edifici s’hi van acostar, l’equip d’Alhora ja havia marxat. Minuts després, la policia espanyola acordonava aquesta zona al centre de Madrid per investigar els fets.
Segons explica el mateix partit en un comunicat, aquesta iniciativa va ser el resultat d’un pla que l’equip de campanya va estar preparant durant setmanes. L’acció resumeix en si el sentit de la candidatura que encapçala Graupera: “anar al Congrés a dir que no“. Des d’Alhora asseguren que no donaran suport a cap govern espanyol, sigui del color que sigui, i que, si aconsegueixen representació, hi aniran a “boicotejar els acords amb l’Estat que serveixen per pacificar Catalunya”. “Fa massa anys que el conflicte amb Espanya el paguem a les nostres vides privades: al jutjat, a l’escola, a urgències. Avui hem volgut comunicar que el tornem a l’esfera política, que és a on pertany. Això ja és més del que han fet els partits del procés en tots aquests anys”, remarca el president de la formació.
Material per a la cursa electoral
Més enllà d’aquesta projecció sorpresa a la façana del Congrés dels Diputats, Graupera i el seu equip de campanya van aprofitar la visita a la capital espanyola per gravar material per als pròxims dies de cursa electoral. Entre d’altres, van enregistrar un espot davant de l’Audiència Nacional, un dels símbols de la persecució judicial de l’Estat contra l’independentisme.