El cap de llista d’Alhora per Barcelona al Congrés dels Diputats, Jodi Graupera, ha donat el tret de sortida a la campanya de les eleccions espanyoles del 29 de novembre a l’estació de Sants, a l’entrada de la plaça dels Països Catalans, acompanyat de militants del barri. Sota el lema de campanya “Fora Espanya”, el partit ha mobilitzat prop de cinquanta grups descentralitzats arreu de Catalunya per repartir material i omplir els carrers de cartells, replicant la mateixa fórmula organitzativa amb la qual van aconseguir més del doble dels avals necessaris per presentar-se a la cita electoral.
Davant de l’estació de Sants, Graupera ha centrat la seva intervenció en la denúncia del model econòmic i territorial de l’Estat espanyol, justificant el sentit de concórrer a aquests comicis estatals. “Ens roben els diners, els reinverteixen en coses inútils mentre mantenen els Països Catalans separats, desconnectats i sense cap possibilitat de futur”, ha assegurat el líder d’Alhora. Davant d’aquesta situació, el dirigent independentista ha sentenciat que “és el moment de dir prou”.
La tria de l’estació de Sants com a escenari inaugural tampoc no és casual, sinó que respon directament a la proposta del partit de fer “Fora Renfe” de Catalunya. El passat 4 de novembre, Alhora va registrar al Parlament una iniciativa legislativa popular –avalada per unes 500 persones– perquè Renfe deixi d’operar Rodalies i el servei passi a ser gestionat per un operador 100% de la Generalitat. Aquesta reivindicació s’ha vist reforçada aquests darrers dies amb la gravació de vídeos de denúncia a la mateixa estació sobre els retards i cancel·lacions continus de Rodalies, coincidint amb la vaga de maquinistes.
Primera nit de campanya. Us presentem els nostres cartells. Prop de cinquanta grups de militants encartellen arreu del país. A Barcelona hem començat per Sants, tristament emblemàtica pel caos de Rodalies. #ForaEspanya #29N https://t.co/bQnMYzJ6Kn— Alhora (@alhora_cat) November 12, 2026
Una campanya per tot el territori
La posada en marxa de la campanya no s’ha limitat a Barcelona. Paral·lelament a l’acte de Sants, la nit de dijous s’ha encartellat de manera simultània a Sabadell, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Reus, Tortosa i diversos municipis de les comarques de Lleida. A partir de mitjanit, Graupera i la resta de candidats han recorregut els seus respectius barris i zones per donar suport a uns grups formats per més de 500 voluntaris que mantindran la pressió al carrer de manera continuada fins al 29 de novembre.