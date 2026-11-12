Encara que ho semblés, la campanya per les eleccions al Congrés i el Senat del 29-N no havia començat fins aquest dijous a la nit. De fet, començava a la mitjanit, perquè el primer dia és aquest divendres. I en les hores del compte enrere, en els actes que han fet de pròleg i d’arrencada, ja ha quedat clar qui serà el paper de Catalunya i dels partits catalans. Com sempre, el PSOE té clar que no pot ni somiar a prolongar la seva estada a la Moncloa sense fer un gran resultat a Catalunya. Per això el PSC s’hi ha abocat, amb tots els seus càrrecs institucionals disponibles, des d’un ministre i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, com a cap de llista, fins al paper actiu del president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’actual alcalde, Jaume Collboni. I el PP ha entès que, encara que sigui una plaça que sempre se li ha resistit, ha de treure’n tant rendiment com sigui possible. Per això el president del partit i aspirant a destronar Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, ha triat el seu líder més conegut, Xavier García Albiol, com a cap de cartell i s’ha desplaçat a Badalona per obrir la campanya i té previst tornar al país almenys dues vegades més abans del dia 29. “Catalunya ha de ser decisiva per a la reconstrucció d’Espanya”, ha dit. Cosa que, traduïda, vol dir que la necessita per tenir opcions de governar.
Catalunya, per tant, serà una de les grans batalles entre PSOE i PP. Una de les claus en la batalla espanyola, que pivotarà sobre l’eix esquerra-dreta. I en l’altre eix, el nacional, els partits independentistes es disputaran amb el ganivet entre les dents el decebudíssim electorat sobiranista. I no només Junts i ERC, especialment enfrontats al Congrés, sinó també Alhora.
Junts es reivindica com l’única formació d’obediència catalana i carrega contra ERC
Junts per Catalunya ha arrencat la campanya des del Valkiria Hub Space del Poblenou, a Barcelona, davant d’unes 300 persones. Un acte que ha acabat amb Els Segadors i crits de “boti, boti, boti, espanyol qui no boti”. Hi han intervingut la cap de llista, Míriam Nogueras; el president a l’exili i líder del partit, Carles Puigdemont, i el secretari general, Jordi Turull. La formació s’ha presentat com l’única candidatura d’estricta obediència catalana i ha cridat a mobilitzar el vot independentista indecís davant el que consideren una falsa dicotomia entre blocs espanyols. “L’únic vot útil és el de Junts”, ha sentenciat Nogueras.
Nogueras ha centrat gran part de la seva intervenció a criticar durament el paper del PSC i d’ERC a Madrid. Nogueras ha defensat la feina feta durant la legislatura –recordant fites com la llei d’amnistia i la llei ELA, entre altres- i ha lamentat que els republicans s’hagin aliat amb socis com Podem, que va impedir la transferència a Catalunya de les competències en matèria d’immigració. “Com trobem a faltar l’ERC amb la qual vam fer l’1-O”, ha emfatitzat. I ha advertit que votar el PSC suposa validar els incompliments del govern de Pedro Sánchez. Segons el seu punt de vista, l’argument de frenar la dreta no ha impedit que avui hi hagi més presència de PP i Vox. I ha defensat que l’objectiu de Junts és clar: “Posar Catalunya al centre”, defensar la llengua i garantir que els recursos dels catalans es quedin a casa.
Puigdemont: “El mite de les dues Espanyes no existeix”
Encara des de l’exili, en una connexió telemàtica, Puigdemont ha advertit que una part del catalanisme independentista cau sovint en la trampa d’escollir entre les dues Espanyes –la republicana o la monàrquica– quan, segons ell, en termes econòmics i de catalanofòbia “el mite de les dues Espanyes no existeix”. Puigdemont ha defensat que la veu de Junts a Madrid ha estat incòmoda precisament per mantenir la bandera de la independència de Catalunya sense interferències espanyoles. “L’independentisme només en té a nosaltres a Madrid”, ha subratllat. En la mateixa línia, Turull ha retret al candidat d’ERC, Gabriel Rufián, que només utilitzi el català al Congrés per confrontar-se amb els juntaires. L’acte també ha comptat amb la presència de candidats territorials i figures com el candidat al Senat per Barcelona, Josep Maria Vila d’Abadal, qui ha advertit la Catalunya rural que s’equivoca si confia en opcions populistes com la d’Aliança Catalana: “Hem de batre aquesta persona que és populista, que diu mentides i que els enganya”. Per la seva banda, el candidat a l’alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, ha tancat files defensant que el veritable vot útil és el que no obeeix a Madrid, i ha recordat el pacte entre PSC i PP per barrar el pas a Junts a l’alcaldia.
Rufián assenyala ERC com “l’únic camí per a Catalunya” i apel·la als votants de Junts
I mentre Junts criticava ERC des del Poblenou, els republicans s’oferien a l’electorat juntaire des de Tarragona, en un acte davant de 900 persones on ha començat la campanya de Gabriel Rufián. El cap de llista dels republicans ha reivindicat el seu partit com “l’únic camí per a Catalunya” i ha reclamat a Junts que “torni al seny”. Mentrestant, ha apel·lat al seu electorat: “Aquí estem per representar-los”, ha desafiat. “No hi ha una manera correcta de ser català, abracem a tothom”, ha afegit. Segons Rufián, el seu objectiu és ser “útils” i “tractar la gent com adults”. Per al cap de llista, ERC és el partit que “pot representar tothom”. “Tothom que comparteixi valors com la justícia social, la llibertat i l’antifeixisme, sou dels nostres”, ha dit. Una definició que encaixa amb la seva aposta política per a aquestes eleccions, a les quals volia concórrer en una gran coalició d’esquerres de tot l’estat que el seu partit es va encarregar de curtcircuitar i que és barrar el pas a un possible govern espanyol de PP i Vox.
Junqueras acusa Junts de ser “irresponsables”
El president d’ERC, malgrat les tensions internes amb Rufián, ha fet un discurs amb els mateixos inputs. És a dir, molt crític amb el partit de Puigdemont i Nogueras: “Junts no serveix perquè són uns irresponsables”, ha advertit. Segons el líder dels republicans, són els responsables d’haver “endarrerit” l’amnistia, el nou model de finançament, la condonació del deute del FLA o el consorci d’inversions. Tanmateix, també ha tingut paraules per al PSC, del qual ha subratllat que “no té ni el mínim de l’ambició necessària per plantar cara i defensar el país”. Per això, com el seu candidat al Congrés, ha conclòs que la seva formació és “l’única recepta” possible el 29-N.
El PSC entona el “qui pugui votar que voti”
I, al barri de les Corts, el PSC començava el seu esprint per retenir la Moncloa en mans de Sánchez. La mobilització, i especialment, la capacitat que té el PSC de bellugar els seus votants a Catalunya, és la clau de la campanya dels socialistes. Així ho han fet notar, i amb rotunditat, els líders que han encetat la campanya aquest vespre a l’Auditori Illa Diagonal, que s’ha omplert, segons la formació, amb 700 persones i que ha combinat castellà i català, llevat de Jordi Hereu, que només ha utilitzat la llengua pròpia de Catalunya. Mobilització, vot útil -o “vot amb el cap i no amb el cor”-, crítiques a Junts i defensa de la gestió dels socialistes.
Ha obert la veda l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un polític mitiner que ha utilitzat la frase de José María Aznar –”el que pueda hacer que haga“– i li ha donat la volta amb un desacomplexat “qui pugui votar, que voti”. Per a Collboni, aquestes eleccions van d’escollir entre “drets i dreta”. Per això ha defensat la gestió de Pedro Sánchez amb les pensions i l’augment del salari mínim.
Hereu ha seguit el fil de Collboni i Raquel Sánchez, exministra i candidata al Senat, reclamant mobilització i fent-se seva la lluita de l’habitatge que ahir es va viure amb la vaga general, i ha felicitat CCOO i UGT. Hereu havia portat una claca de veïns del Bon Pastor. “Ens volen segrestar l’esperança i la política democràtica”, ha exclamat. Però també ha repartit estopa contra els que han estat socis del PSOE acusat el món dels Comuns i de Podem de “trinxar l’espai”. A Junts, els ha replicat que “no poden estar al mig”, que en la lluita contra la dreta s’han “d’apartar”. “Anem per la victòria, per Catalunya, per l’Espanya de progrés”, ha ressaltat buscant directament el vot de les dones, dels joves i dels treballadors.
Illa defensa l’eix esquerra-dreta
Quan ha estat el seu torn, Illa ha demanat fer una campanya neta i amb respecte. Amb el seu estil asserenat, ha defensat el sistema de pensions, la sanitat pública i evitar els desnonaments a gent que paga el lloguer, especialment en el cas de persones grans que són al tram final de la vida. També ha posat en valor les institucions democràtiques i l’autogovern de Catalunya. I ha criticat el tàndem PP-Vox o Vox-PP, que volen “uniformar el país i mercat lliure quan no són capaços d’anar a una entrevista si el públic no és seu”, ha ironitzat amb relació a l’entrevista de Santiago Abascal a La revuelta, amb David Broncano. “Es pensen que ho tenen tot fet… que s’esperin”, els ha recomanat. També ha criticat els partits de l’esquerra del PSOE perquè “competeixen” contra els socialistes. I “els tercers”, en referència a Junts. “Diuen que defensen Catalunya, i nosaltres també, però fem un pas més, que és plantejar-se quina Catalunya? La Catalunya de PP i Vox? O la de Pedro Sánchez? La dels que volen acabar amb la llengua, amb l’autogovern o els que la protegeixen i volen augmentar en 4.600 milions de finançament”, els ha desafiat. “Si no estàs amb aquesta Catalunya de Sánchez, aparta’t i no facis nosa”. Illa ha demanat “votar amb el cap per fer fora els dolents”, recuperant una anècdota amb una cambrera de pis de Lloret jubilada. El míting ha acabat amb la cançó Mi querida España.