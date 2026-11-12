Aunque lo pareciera, la campaña para las elecciones al Congreso y al Senado del 29-N no había comenzado hasta este jueves por la noche. De hecho, comenzaba a medianoche, porque el primer día es este viernes. Y en las horas de la cuenta atrás, en los actos que han hecho de prólogo y de inicio, ya ha quedado claro cuál será el papel de Cataluña y de los partidos catalanes. Como siempre, el PSOE tiene claro que no puede ni soñar con prolongar su estancia en la Moncloa sin hacer un gran resultado en Cataluña. Por eso el PSC se ha volcado, con todos sus cargos institucionales disponibles, desde un ministro y exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, como cabeza de lista, hasta el papel activo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el actual alcalde, Jaume Collboni. Y el PP ha entendido que, aunque sea una plaza que siempre se le ha resistido, debe sacar el máximo rendimiento posible. Por eso el presidente del partido y aspirante a destronar a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a su líder más conocido, Xavier García Albiol, como cabeza de cartel y se ha desplazado a Badalona para abrir la campaña y tiene previsto volver al país al menos dos veces más antes del día 29. «Cataluña debe ser decisiva para la reconstrucción de España», ha dicho. Lo que, traducido, significa que la necesita para tener opciones de gobernar.

Alejandro Fernández, Alberto Núñez Feijóo y Xavier García Albiol, en el mitin de inicio de campaña del PP para el 29-N, en Badalona / ACN

Cataluña, por tanto, será una de las grandes batallas entre PSOE y PP. Una de las claves en la batalla española, que girará sobre el eje izquierda-derecha. Y en el otro eje, el nacional, los partidos independentistas se disputarán con el cuchillo entre los dientes el decepcionadísimo electorado soberanista. Y no solo Junts y ERC, especialmente enfrentados en el Congreso, sino también Alhora.

Junts se reivindica como la única formación de obediencia catalana y carga contra ERC

Junts per Catalunya ha comenzado la campaña desde el Valkiria Hub Space del Poblenou, en Barcelona, ante unas 300 personas. Un acto que ha terminado con Els Segadors y gritos de «boti, boti, boti, español quien no bote». Han intervenido la cabeza de lista, Míriam Nogueras; el presidente en el exilio y líder del partido, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull. La formación se ha presentado como la única candidatura de estricta obediencia catalana y ha llamado a movilizar el voto independentista indeciso ante lo que consideran una falsa dicotomía entre bloques españoles. “El único voto útil es el de Junts”, ha sentenciado Nogueras.

Nogueras ha centrado gran parte de su intervención en criticar duramente el papel del PSC y de ERC en Madrid. Nogueras ha defendido el trabajo realizado durante la legislatura –recordando logros como la ley de amnistía y la ley ELA, entre otros- y ha lamentado que los republicanos se hayan aliado con socios como Podemos, que impidió la transferencia a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. «Cómo echamos de menos a la ERC con la que hicimos el 1-O», ha enfatizado. Y ha advertido que votar al PSC supone validar los incumplimientos del gobierno de Pedro Sánchez. Según su punto de vista, el argumento de frenar a la derecha no ha impedido que hoy haya más presencia de PP y Vox. Y ha defendido que el objetivo de Junts es claro: «Poner a Cataluña en el centro», defender la lengua y garantizar que los recursos de los catalanes se queden en casa.

Puigdemont: «El mito de las dos Españas no existe»

Aún desde el exilio, en una conexión telemática, Puigdemont ha advertido que una parte del catalanismo independentista cae a menudo en la trampa de elegir entre las dos Españas –la republicana o la monárquica– cuando, según él, en términos económicos y de catalanofobia «el mito de las dos Españas no existe». Puigdemont ha defendido que la voz de Junts en Madrid ha sido incómoda precisamente por mantener la bandera de la independencia de Cataluña sin interferencias españolas. «El independentismo solo nos tiene a nosotros en Madrid», ha subrayado. En la misma línea, Turull ha reprochado al candidato de ERC, Gabriel Rufián, que solo utilice el catalán en el Congreso para confrontarse con los de Junts. El acto también ha contado con la presencia de candidatos territoriales y figuras como el candidato al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d’Abadal, quien ha advertido a la Cataluña rural que se equivoca si confía en opciones populistas como la de Alianza Catalana: «Debemos derrotar a esta persona que es populista, que dice mentiras y que los engaña». Por su parte, el candidato a la alcaldía de Barcelona, Jordi Martí, ha cerrado filas defendiendo que el verdadero voto útil es el que no obedece a Madrid, y ha recordado el pacto entre PSC y PP para impedir el paso a Junts a la alcaldía.

Rufián señala a ERC como «el único camino para Cataluña» y apela a los votantes de Junts

Y mientras Junts criticaba a ERC desde el Poblenou, los republicanos se ofrecían al electorado de Junts desde Tarragona, en un acto ante 900 personas donde ha comenzado la campaña de Gabriel Rufián. El cabeza de lista de los republicanos ha reivindicado su partido como «el único camino para Cataluña» y ha reclamado a Junts que «vuelva al sentido común». Mientras tanto, ha apelado a su electorado: «Aquí estamos para representarlos», ha desafiado. «No hay una manera correcta de ser catalán, abrazamos a todos», ha añadido. Según Rufián, su objetivo es ser «útiles» y «tratar a la gente como adultos». Para el cabeza de lista, ERC es el partido que «puede representar a todos». «Todos los que compartan valores como la justicia social, la libertad y el antifascismo, sois de los nuestros», ha dicho. Una definición que encaja con su apuesta política para estas elecciones, a las que quería concurrir en una gran coalición de izquierdas de todo el estado que su partido se encargó de interrumpir y que es impedir el paso a un posible gobierno español de PP y Vox.

Junqueras acusa a Junts de ser «irresponsables»

El presidente de ERC, a pesar de las tensiones internas con Rufián, ha hecho un discurso con los mismos mensajes. Es decir, muy crítico con el partido de Puigdemont y Nogueras: «Junts no sirve porque son unos irresponsables», ha advertido. Según el líder de los republicanos, son los responsables de haber «retrasado» la amnistía, el nuevo modelo de financiación, la condonación de la deuda del FLA o el consorcio de inversiones. Sin embargo, también ha tenido palabras para el PSC, del cual ha subrayado que «no tiene ni el mínimo de la ambición necesaria para plantar cara y defender el país». Por eso, como su candidato al Congreso, ha concluido que su formación es «la única receta» posible el 29-N.

El PSC entona el “quien pueda votar que vote”

Y, en el barrio de Les Corts, el PSC comenzaba su sprint para retener la Moncloa en manos de Sánchez. La movilización, y especialmente, la capacidad que tiene el PSC de mover a sus votantes en Cataluña, es la clave de la campaña de los socialistas. Así lo han hecho notar, y con rotundidad, los líderes que han iniciado la campaña esta noche en el Auditori Illa Diagonal, que se ha llenado, según la formación, con 700 personas y que ha combinado castellano y catalán, salvo Jordi Hereu, que solo ha utilizado la lengua propia de Cataluña. Movilización, voto útil -o “voto con la cabeza y no con el corazón”-, críticas a Junts y defensa de la gestión de los socialistas.

Jordi Hereu, Jaume Collboni, Salvador Illa y Raquel Sánchez, en el acto de inicio de campaña del 29-N del PSC, en Barcelona / ACN

Ha abierto la veda el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un político mitinero que ha utilizado la frase de José María Aznar –»el que pueda hacer que haga«– y le ha dado la vuelta con un desacomplejado “quien pueda votar, que vote”. Para Collboni, estas elecciones van de elegir entre “derechos y derecha”. Por eso ha defendido la gestión de Pedro Sánchez con las pensiones y el aumento del salario mínimo.

Hereu ha seguido el hilo de Collboni y Raquel Sánchez, exministra y candidata al Senado, reclamando movilización y haciéndose suya la lucha de la vivienda que ayer se vivió con la huelga general, y ha felicitado a CCOO y UGT. Hereu había llevado una claque de vecinos del Bon Pastor. “Nos quieren secuestrar la esperanza y la política democrática”, ha exclamado. Pero también ha repartido críticas contra los que han sido socios del PSOE acusando al mundo de los Comunes y de Podemos de “destrozar el espacio”. A Junts, les ha replicado que “no pueden estar en medio”, que en la lucha contra la derecha se tienen que “apartar”. “Vamos por la victoria, por Cataluña, por la España de progreso”, ha resaltado buscando directamente el voto de las mujeres, de los jóvenes y de los trabajadores.

Illa defiende el eje izquierda-derecha

Cuando ha sido su turno, Illa ha pedido hacer una campaña limpia y con respeto. Con su estilo sereno, ha defendido el sistema de pensiones, la sanidad pública y evitar los desalojos a gente que paga el alquiler, especialmente en el caso de personas mayores que están en el tramo final de la vida. También ha puesto en valor las instituciones democráticas y el autogobierno de Cataluña. Y ha criticado al tándem PP-Vox o Vox-PP, que quieren “uniformar el país y mercado libre cuando no son capaces de ir a una entrevista si el público no es suyo”, ha ironizado en relación con la entrevista de Santiago Abascal en La revuelta, con David Broncano. “Piensan que lo tienen todo hecho… que esperen”, les ha recomendado. También ha criticado a los partidos de la izquierda del PSOE porque “compiten» contra los socialistas. Y «los terceros», en referencia a Junts. “Dicen que defienden Cataluña, y nosotros también, pero damos un paso más, que es plantearse qué Cataluña? La Cataluña de PP y Vox? O la de Pedro Sánchez? La de los que quieren acabar con la lengua, con el autogobierno o los que la protegen y quieren aumentar en 4.600 millones de financiación”, les ha desafiado. “Si no estás con esta Cataluña de Sánchez, apártate y no hagas estorbo”. Illa ha pedido “votar con la cabeza para echar a los malos”, recuperando una anécdota con una camarera de piso de Lloret jubilada. El mitin ha terminado con la canción Mi querida España.