El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha pedido este lunes el voto para la candidatura de Junts en las elecciones del 29-N, encabezada por Míriam Nogueras, con el argumento de que en el Congreso de los Diputados debe haber «una voz de obediencia netamente catalana» y diputados que

«escuchen, actúen y no engañen». Aunque no es militante del partido de Carles Puigdemont, Mas ha subrayado que la formación responde a su tradición política y ha defendido que apostar por ella «es lo que es útil para Cataluña».

Durante su intervención para presentar la conferencia de Nogueras en el marco del foro Barcelona Tribuna, el exjefe del ejecutivo ha cuestionado el marco mental del bipartidismo español. «Unos dirán que lo que hay que hacer es sacar a los que están ahora. Otros dirán que, sobre todo, hay que evitar que lleguen los otros. Y mi pregunta es: ¿y Cataluña qué?», ha planteado ante el auditorio. «Yo quiero a alguien que me hable de Cataluña», ha sentenciado.

Para Mas, la aritmética y la influencia política en Madrid solo tienen sentido si sirven para afrontar los déficits estructurales que padece el país. En este sentido, ha enumerado una lista de prioridades urgentes para resolver: la reforma de un sistema de financiación que lleva caducado desde 2014, a pesar de que durante este período han gobernado tanto el PSOE como el PP, la crisis de Rodalies y los problemas de movilidad en la AP-7.

El expresidente del Gobierno Artur Mas, en el hotel Melià de Sarrià para presentar un acto de la candidata de Junts el 29-N, Míriam Nogueras / ACN

Una voz «fuerte y libre»

Ante este escenario, el expresidente ha recetado una representación parlamentaria que actúe con manos libres: «una voz fuerte, libre, poderosa, con ideas claras y sin dependencias ni obediencias de otras fuerzas del Estado español». Según su diagnóstico, Junts es una formación con capacidad de diálogo, pero ha advertido que no se puede depositar confianza en aquellos actores que «engañan o incumplen sistemáticamente sus acuerdos».

Nogueras defiende la «agenda catalana»

Por otro lado, Nogueras ha fijado las prioridades de Junts de esta agenda catalana: una financiación propia que recaude y gestione los impuestos, el traspaso integral de Rodalies, la gestión de las competencias en inmigración, una fiscalidad favorable para aliviar el coste de la vida de las clases medias y autónomos, y la defensa firme de la lengua y las instituciones catalanas. «No nos cansaremos de decir que el dinero de los catalanes, donde tiene que estar, es en Cataluña”, ha asegurado, reclamando el concierto económico para que Cataluña asuma la recaudación y la gestión de sus recursos y ha advertido que “la solidaridad cuando es impuesta no es solidaridad, es expolio”.

Por otro lado, Nogueras ha denunciado que el país sigue sin una conexión ferroviaria competitiva con Europa y ha situado el traspaso integral de Rodalies y la mejora de las conexiones ferroviarias entre las prioridades de la próxima legislatura. Finalmente, ha reiterado el compromiso de Junts con el tejido productivo y con la defensa de los intereses de Cataluña en Madrid. “Estamos y estaremos con el tejido productivo del país y con las personas”, ha afirmado.