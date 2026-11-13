Junts per Catalunya ha defendido este viernes, en la primera mañana de campaña, la necesidad de que Cataluña disponga de un concierto económico para recaudar, gestionar y decidir sobre todos los impuestos que pagan los catalanes. Con la financiación acordada entre el PSOE y ERC aparcada a la espera del gobierno que salga de las elecciones españolas del 29-N, la cabeza de lista de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el diputado Antoni Castellà no han escatimado críticas hacia el PSC y ERC por, por un lado, oponerse al concierto económico y, por otro, por defender una cosa en el Parlamento y hacer otra en Madrid.

Nogueras ha arremetido contra el partido de Salvador Illa por votar en contra del concierto económico para Cataluña al mismo tiempo que lo defiende y lo avala para los ciudadanos vascos. «Cuando el PSC cruza la frontera, desaparece y existe el PSOE», ha asegurado la candidata de Junts, reiterando con firmeza que «el dinero de los catalanes, en Cataluña». Durante el acto de presentación de la propuesta de soberanía económica, que busca salir del régimen común de la LOFCA y del modelo del «café para todos», Junts ha extendido las críticas al resto de formaciones. Por su parte, Antoni Castellà ha acusado abiertamente a Esquerra Republicana de aprobar iniciativas en el Parlamento, pero no plantearlas ni defenderlas con contundencia en Madrid. «En el viaje de Cataluña hasta Madrid, alguien se pierde», ha criticado el diputado de Junts.

En la misma línea, Míriam Nogueras ha denunciado que el Partido Socialista lleva ocho años gobernando en el Estado sin presentar ni una sola propuesta de financiación para Cataluña, recordando que el modelo vigente de 2009 debería haberse renovado tres veces. Asimismo, ha alertado que el actual sistema compromete gravemente el futuro del estado del bienestar de los catalanes, señalando que en Cataluña faltan 4.000 millones de euros en salud y 7.000 millones en educación. Sobre el déficit en este último ámbito, la cabeza de lista de Junts ha afirmado que disponer de estos recursos adicionales permitiría afrontar las necesidades del sistema educativo. «El señor Illa no tendría todo el sistema educativo en la calle», ha remarcado.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, y el vicepresidente del partido, Antoni Castellà, este viernes en Barcelona / ACN

«La llave de la caja»: la propuesta de Junts

Para detallar la alternativa, Castellà ha advertido que el actual modelo provoca una salida anual de al menos 22.000 millones de euros de Cataluña que no retornan en forma de gasto público. La solución planteada implica excluir a Cataluña de la LOFCA mediante una disposición adicional y aprobar una ley propia. Esto permitiría que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos –incluidos el IRPF, el IVA y sociedades–, además de fijar la capacidad normativa y un sistema de solidaridad propio. «La llave de la caja», ha resumido Castellà, calificando la medida de un «deber ético». Finalmente, Nogueras ha situado la defensa del concierto económico en el centro de las elecciones del 29 de noviembre. La candidata ha advertido que, si Junts no dispone de una fuerza decisiva en el Congreso a partir de esta fecha, los impuestos de los catalanes continuarán estando en Madrid sin opción de retorno.