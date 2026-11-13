Junts per Catalunya ha defensat aquest divendres, en el primer matí de campanya, la necessitat que Catalunya disposi d’un concert econòmic per recaptar, gestionar i decidir sobre tots els impostos que paguen els catalans. Amb el finançament acordat entre PSOE i ERC aparcat a l’espera del govern que surti de les eleccions espanyoles del 29-N, la cap de llista de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i el diputat Antoni Castellà no han estalviat retrats cap al PSC i ERC per, d’una banda, oposar-se al concert econòmic i, de l’altra, per defensar una cosa al Parlament i fer una altra cosa a Madrid.
Nogueras ha carregat contra el partit de Salvador Illa per votar en contra del concert econòmic per a Catalunya alhora que el defensa i l’avala per als ciutadans bascos. “Quan el PSC travessa la frontera, desapareix i existeix el PSOE”, ha assegurat la candidata juntaire, tot reiterant amb fermesa que “els diners dels catalans, a Catalunya”. Durant l’acte de presentació de la proposta de sobirania econòmica, que busca sortir del règim comú de la LOFCA i del model del “cafè per tothom”, Junts ha estès els retrets a la resta de formacions. Per la seva banda, Antoni Castellà ha acusat obertament Esquerra Republicana d’aprovar iniciatives al Parlament, però no plantejar-les ni defensar-les amb contundència a Madrid. “En el viatge de Catalunya fins a Madrid, algú es perd”, ha retret el diputat juntaire.
En la mateixa línia, Míriam Nogueras ha denunciat que el Partit Socialista porti vuit anys governant a l’Estat sense presentar ni una sola proposta de finançament per a Catalunya, recordant que el model vigent del 2009 s’hauria d’haver renovat tres vegades. Així mateix, ha alertat que l’actual sistema compromet greument el futur de l’estat del benestar dels catalans, apuntant que a Catalunya falten 4.000 milions d’euros en salut i 7.000 milions en educació. Sobre el dèficit en aquest darrer àmbit, la cap de llista de Junts ha afirmat que disposar d’aquests recursos addicionals permetria afrontar les necessitats del sistema educatiu. “El senyor Illa no tindria tot el sistema educatiu al carrer”, ha reblat.
“La clau de la caixa”: la proposta de Junts
Per detallar l’alternativa, Castellà ha advertit que l’actual model provoca una sortida anual d’almenys 22.000 milions d’euros de Catalunya que no retornen en forma de despesa pública. La solució plantejada implica excloure Catalunya de la LOFCA mitjançant una disposició addicional i aprovar una llei pròpia. Això permetria que l’Agència Tributària de Catalunya recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos –inclosos l’IRPF, l’IVA i societats–, a més de fixar la capacitat normativa i un sistema de solidaritat propi. “La clau de la caixa”, ha resumit Castellà, qualificant la mesura d’un “deure ètic”. Finalment, Nogueras ha situat la defensa del concert econòmic en el centre de les eleccions del 29 de novembre. La candidata ha advertit que, si Junts no disposa d’una força decisiva al Congrés a partir d’aquesta data, els impostos dels catalans continuaran estant a Madrid sense opció de retorn.