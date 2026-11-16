L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha demanat aquest dilluns el vot per a la candidatura de Junts a les eleccions del 29-N, encapçalada per Míriam Nogueras, amb l’argument que al Congrés dels Diputats hi ha d’haver “una veu d’obediència netament catalana” i diputats que
“escoltin, actuïn i no enganyin”. Tot i no ser militant del partit de Carles Puigdemont, Mas ha subratllat que la formació respon a la seva tradició política i ha defensat que apostar-hi “és el que és útil per a Catalunya”.
Durant la seva intervenció per presentar la conferència de Nogueras en el marc del fòrum Barcelona Tribuna, l’excap de l’executiu ha qüestionat el marc mental del bipartidisme espanyol. “Uns diran que el que cal fer és treure els que hi ha ara. Altres diran que, sobretot, cal evitar que arribin els altres. I la meva pregunta és: i Catalunya què?”, ha plantejat davant l’auditori. “Jo vull algú que em parli de Catalunya”, ha sentenciat.
Per a Mas, l’aritmètica i la influència política a Madrid només tenen sentit si serveixen per afrontar els dèficits estructurals que pateix el país. En aquest sentit, ha enumerat un llistat de prioritats urgents per resondre: la reforma d’un sistema de finançament que porta caducat des del 2014, malgrat que durant aquest període hagin governat tant el PSOE com el PP, la crisi de Rodalies i els problemes de mobilitat a l’AP-7.
Una veu “forta i lliure”
Davant d’aquest escenari, l’expresident ha receptat una representació parlamentària que actuï amb mans lliures: “una veu forta, lliure, poderosa, amb idees clares i sense dependències ni obediències d’altres forces de l’Estat espanyol”. Segons el seu diagnòstic, Junts és una formació amb capacitat de diàleg, però ha advertit que no es pot dipositar confiança en aquells actors que “enganyen o incompleixen sistemàticament els seus acords”.
Nogueras defensa l'”agenda catalana”
D’altra banda, Nogueras ha fixat les prioritats de Junts d’aquesta agenda catalana: un finançament propi que recapti i gestioni els impostos, el traspàs integral de Rodalies, la gestió de les competències en immigració, una fiscalitat favorable per alleugerir el cost de la vida de les classes mitjanes i autònoms, i la defensa ferma de la llengua i les institucions catalanes. “No ens cansarem de dir que els diners dels catalans, on han d’estar, és a Catalunya”, ha assegurat, reclamant el concert econòmic perquè Catalunya assumeixi la recaptació i la gestió dels seus recursos i ha advertit que “la solidaritat quan és imposada no és solidaritat, és espoli”.
D’altra banda, Nogueras ha denunciat que el país continua sense una conexió ferroviària competitiva amb Europa i ha situat el traspàs integral de Rodalies i la millora de les connexions ferroviàries entre les prioritats de la pròxima legislatura. Finalment, ha reiterat el compromís de Junts amb el teixit productiu i amb la defensa dels interessos de Catalunya a Madrid. “Som i serem amb el teixit productiu del país i amb les persones”, ha afirmat.