Junts per Catalunya ha celebrat aquest diumenge l’acte central de campanya a Castelldefels amb la presència conjunta dels expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i Jordi Pujol, a una setmana de les eleccions del 29 de novembre. La cap de llista per Barcelona al Congrés, Míriam Nogueras, ha reivindicat la trobada com una resposta a la transcendència del moment polític i ha carregat contra ERC i Gabriel Rufián per la seva estratègia a Madrid. Nogueras ha defensat que els tres expresidents comparteixen la prioritat de “posar Catalunya primer” per sobre del partit, el càrrec o els interessos personals, i ha assegurat que “quan et plantes per Catalunya, l’Estat espanyol no perdona”. La candidata ha afirmat que els comicis del 29-N no responen a l’eix esquerra-dreta, sinó a si Catalunya té veu pròpia a Madrid, i ha retret a Rufián que equipari independentistes amb PP i Vox o que no vulgui rebre Puigdemont.
Puigdemont: “Mai havia passat que només una força política tingués Catalunya com a prioritat”
El president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sostingut que la campanya no va de Pedro Sánchez ni d’Alberto Núñez Feijóo, a qui ha acusat de desinteressar-se per Catalunya, i ha afirmat que “l’única manera perquè Catalunya continuï guanyant és amb Junts”. L’expresident ha advertit de l’intent d'”espanyolitzar” les eleccions, ha situat en un mateix pla Podem i Vox en matèria d’immigració i ha defensat que només la seva formació posa l’interès català, la llengua, el concert econòmic i la independència al centre. “Malgrat l’intent habitual de les forces espanyoles d’espanyolitzar les eleccions, mai abans no havia passat que només una força política tingués Catalunya com a prioritat”. Puigdemont ha carregat contra la deriva d’ERC per la seva vinculació amb Podemos, i ha afirmat que “Podemos i Vox exactament el mateix per Catalunya en termes d’immigració”.
Mas crida a passar a l’ofensiva: “No va només de defensar-se”
Artur Mas ha fet una crida a passar a l’ofensiva el 29 de novembre perquè aquesta cita a les urnes “No va només de defensar-se”, en al·lusió al lema electoral d’ERC: Així, ha defensat la gestió pròpia dels ingressos com a condició per a un autogovern ple. Mas ha contraposat la feina i la solvència dels diputats de Junts a la “provocació i la gesticulació” d’altres formacions: “Quan vull veure pallassos vaig al circ, i quan vull veure comediants vaig al teatre”. D’altra banda, Artur Mas ha combatut el discurs de la por i ha manifestat que “si 40 anys de franquisme i 200 de monarquia borbònica no van acabar amb la identitat catalana, tampoc ho faran quatre diputats de Vox”. Per tot això, Mas ha demanat el vot per Junts perquè vull “un partit que la seva prioritat sigui Catalunya”.
Pujol: “El més important és defensar Catalunya”
L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, no ha assistit presencialment a l’acte perquè, segons ha explicat Míriam Nogueras, “ha passat una mala setmana” i està molt cansat, però en un missatge enregistrat, Pujol ha dit que “el més important és defensar Catalunya”. En aquest sentit, ha reclamat posar al centre “Catalunya i l’interès dels catalans: el país, la llengua, les competències, l’economia i els diners dels catalans”. Així mateix, ha dit que no s’ha d’oblidar que “només ens trobem a nosaltres mateixos per defensar el país”. “Sigui on sigui, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, als ajuntaments i també a Madrid”, ha manifestat, tot demanant el vot per Míriam Nogueras i Junts per Catalunya.
Turull reivindica Companys i ataca ERC
Finalment, el secretari general, Jordi Turull, ha començat el seu discurs citant el president màrtir Lluís Companys, amb la frase “totes les causes justes del món tenen els seus defensors. En canvi, Catalunya només ens té a nosaltres”. El dirigent juntaire ha reinvidicat la figura del president republicà perquè aquestes eleccons “van d’això i perquè la resta de partits estan fent esforços per fer veure que aquesta campanya no va de Catalunya”. A més, ha carregat directament contra Esquerra Republicana perquè s’omplen la boca defensant els més vulnerables, però “passaven el dia penjant cartells sobre malalts d’alzheimer”. També ha carregat contra Rufián per acusa-los de “col·laboracionsistes” amb PP i Vox, i ha reivindicat que el vot de Junts és el que més “mal fa a la dret ai l’extrema dreta espanyola perquè la seva dèria històrica sempre ha estat l’Espanya uniforme i això passa per esclafar la nació”.