El president a l’exili i president de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat la seva irrupció en la campanya electoral després de l’entrevista feta a El Mundo en la qual es vantava que el PSOE havia negociat tal com volia Junts. Puigdemont s’ha reivindicat i ha destacat que va autoconvidar-se al cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo del passat dijous i assegura que “ens hem ficat al mig, ens hem posat al centre”. En un acte de la formació juntaire a la llotja de Lleida, i recollit per l’ACN, el president a l’exili també ha denunciat que existeix una estratègia per “arraconar” i “invisibilitzar” Junts durant la campanya perquè no tingui visibilitat el seu partit i acusa el PSC i “l’Esquerra Rufiana de Catalunya” d'”abaixar el cap” i no parlar de Catalunya ni reivindicar les necessitats del país.
Puigdemont ha tret pit de l’impacte de les seves entrevistes a El Mundo i assegura que han trencat amb els esquemes i els pronòstics. “Ens hem ficat al mig, ens hem posat al centre. Si cal, ens hem autoconvidat als debats”, ha etzibat un Puigdemont que ha carregat contra TVE a qui acusa que “no els vol” però, en canvi, sí que han convidat Rufián i Ada Colau. “Malgrat això, tothom sap que ahir vam ser presents en aquest cara a cara entre Sánchez i Feijóo”, ha conclòs.
Una campanya contra Junts
Segons Puigdemont la decisió de TVE que Junts no participi dels debats correspon a l’existència d’una campanya que ha estat feta perquè Junts estigui “calladet”, ja que l’únic interès que té l’estat espanyol per sentir la paraula de Junts és perquè ho faci amb un “capteniment de bons nois, d’obedients” a allò que “Espanya entén com a políticament correcte”. El president a l’exili ha evitat referir-se a ningú en concret tot i que ha assegurat que aquesta intenció de mantenir Junts a l’ostracisme públic “val per a les dretes i val per a les esquerres”.