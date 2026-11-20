La formació Alhora ha celebrat l’acte central de campanya per a les eleccions espanyoles del 29-N al centre de les arts Roca Umbert de Granollers. En una sala plena de gom a gom -unes 500 persones, segons l’organització–, el president del partit i cap de llista per al Congrés, Jordi Graupera, ha instat l’independentisme a revoltar-se aquest 29-N perquè “viure de genolls és deixar de tenir futur”. Durant la cita, que ha comptat amb la participació de l’exconsellera i exeurodiputada Clara Ponsatí i l’actuació musical de Marc Parrot, els caps de llista Júlia Ojeda, Miquel Bonet i Cristina Casol i han carregat contra l’estratègia de pactes de Junts i ERC a Madrid.
L’acte a Granollers ha reunit seguidors de la formació en un ambient de mobilització, amb proclames a favor de la independència i en contra de l’Estat espanyol, i amb l’actuació de Marc Parrot, que ha afirmat: “Estic molt content que hi hagi gent que ens tregui aquesta lògica espanyola”. Graupera ha explicat que la formació va néixer fa dos anys i mig impulsada per un petit grup de persones disposades a no resignar-se després del cicle polític després del Primer d’Octubre. “L’únic que necessitem per fer la independència és tronar-nos a trobar”, ha defensat.
Segons ha relatat, van concórrer a unes eleccions sabent que no obtindrien representació immediata amb el missatge que, passés el que passés, calia continuar treballant l’endemà. En el seu discurs, ha reivindicat el recorregut per tot el territori, des de sopars reduïts fins a actes amb més assistència, i ha destacat la voluntat de militància d’aquells que no s’han rendit. “No pots triar el lloc de la batalla, només pots triar servir”, ha afirmat Graupera per emfatitzar que cal comprometre’s amb el país en el moment actual. “Som la gent que no s’ha rendit”, ha reivindicat, criticant que Junts i Esquerra “s’han acostumat a mentir” l’independentisme. “La mentida de la traïció de l’1-O és un costum”, ha sentenciat.
Crítiques a Junts i ERC i el rebuig a la “pacificació”
Des de l’escenari, Júlia Ojeda ha instat els polítics que s’han sumat recentment a fer fora Renfe de Catalunya a aprovar la ILP quan arribi al Parlament i, d’altra banda, ha deixat clar que la política de “peix al cove” que han practicat ERC i Junts aquesta darrera legislatura espanyola no funciona, deixant clar que el xantatge s’ha acabat: “Només funcionava si els catalans no estàvem disposats a fer l’1-O i el 3-O”. Ojeda ha criticat que es presenti el traspàs de Rodalies com una victòria a canvi de sostenir el govern a Madrid, ha qüestionat els incentius que pugui tenir Espanya per pactar “res que ens acosti a la independència” si ERC i Junts van acceptar eleccions sota el 155. Ojeda ha fet una crida a tornar a mobilitzar el vot independentista per evitar l’abstenció: “Demano que qui ha deixat de votar vingui perquè cal canviar les tornes”. En aquest sentit, ha remarcat que si entren al Congrés, denunciaran tot el que Espanya “robi als catalans”.
Per la seva banda, Miquel Bonet ha explicat que, després dels fets del 2017, el 155 i els acords de pacificació, va arribar a pensar que Catalunya era morta, una percepció que ha assegurat haver canviat en aquestes tres setmanes d’Alhora en veure la recollida d’avals i la resposta del públic. Bonet ha utilitzat la metàfora d’un hospital on el llit el posa el PSOE, amb ERC i Junts mirant de no incomodar perquè no entrin “els assassins a sou” de PP i Vox, i ha reclamat “deixar de prendre la morfina” i dir “no a tot” a Madrid. Finalment, Cristina Casol, exdiputada de Junts al Parlament, ha denunciat que la planificació radial de l’Estat espanyol que situa Lleida i Catalunya en la perifèria, i ha reivindicat el paper de l’interior perquè aporta els recursos bàsics –aigua, aliments i energia– a l’àrea metropolitana.
El manifest fundacional i el desplegament de la ILP “Fora Renfe”
L’obertura de l’acte ha anat a càrrec de l’exconsellera, exeurodiputada i cofundadora d’Alhora, Clara Ponsatí, que ha llegit el manifest signat per una trentena de personalitats –entre les quals Joel Joan, Roger Español, Elisenda Paluzie i Màrius Serra– que votaran Alhora aquest 29-N. El text reclama tornar la independència al centre de la política catalana, critica que la política dels darrers anys ha deixat el país “submís a l’espoli i desmoralitzat” i demana el vot per a la formació de Graupera. “Som els que no ens hem rendit”, ha reivindicat. En el pla d’acció, Graupera ha detallat els pròxims passos de la ILP per fer fora Renfe de Catalunya, sostenint que no hi ha cap impediment i que el Parlament podria haver modificat la llei ferroviària catalana. La campanya s’organitzarà per municipis —començant pels que tenen estació—, nomenarà responsables locals, formarà voluntaris i fedataris, i iniciarà la recollida d’aquí a deu o quinze dies amb material i accions als vagons de Rodalies.