La formación Alhora ha celebrado el acto central de campaña para las elecciones españolas del 29-N en el centro de las artes Roca Umbert de Granollers. En una sala llena a rebosar -unas 500 personas, según la organización-, el presidente del partido y cabeza de lista para el Congreso, Jordi Graupera, ha instado al independentismo a rebelarse este 29-N porque «vivir de rodillas es dejar de tener futuro». Durante el evento, que contó con la participación de la exconsejera y ex eurodiputada Clara Ponsatí y la actuación musical de Marc Parrot, los cabezas de lista Júlia Ojeda, Miquel Bonet y Cristina Casol cargaron contra la estrategia de pactos de Junts y ERC en Madrid.

El acto en Granollers reunió a seguidores de la formación en un ambiente de movilización, con proclamas a favor de la independencia y en contra del Estado español, y con la actuación de Marc Parrot, quien afirmó: «Estoy muy contento de que haya gente que nos saque de esta lógica española». Graupera explicó que la formación nació hace dos años y medio impulsada por un pequeño grupo de personas dispuestas a no resignarse tras el ciclo político después del Primero de Octubre. «Lo único que necesitamos para hacer la independencia es volver a encontrarnos», defendió.

El mitin central de Alhora, en Granollers, en la campaña del 29-N / J.M.B.

Según relató, se presentaron a unas elecciones sabiendo que no obtendrían representación inmediata con el mensaje de que, pasara lo que pasara, había que seguir trabajando al día siguiente. En su discurso, reivindicó el recorrido por todo el territorio, desde cenas reducidas hasta eventos con más asistencia, y destacó la voluntad de militancia de aquellos que no se han rendido. «No puedes elegir el lugar de la batalla, solo puedes elegir servir», afirmó Graupera para enfatizar que hay que comprometerse con el país en el momento actual. «Somos la gente que no se ha rendido», reivindicó, criticando que Junts y Esquerra «se han acostumbrado a mentir» al independentismo. «La mentira de la traición del 1-O es una costumbre», sentenció.

Jordi Graupera, presidente de Alhora y candidato al Congreso; Joan Ricart, concejal de Granollers por Primàries y número 3 de la lista por Barcelona; Cristina Casol, cabeza de lista por Lleida; Miquel Bonet, cabeza de lista por Tarragona; y Júlia Ojeda, cabeza de lista por Girona / Cedida

Críticas a Junts y ERC y el rechazo a la «pacificación»

Desde el escenario, Júlia Ojeda instó a los políticos que se han sumado recientemente a echar a Renfe de Cataluña a aprobar la ILP cuando llegue al Parlamento y, por otro lado, dejó claro que la política de «peix al cove» que han practicado ERC y Junts en esta última legislatura española no funciona, dejando claro que el chantaje se ha terminado: «Solo funcionaba si los catalanes no estábamos dispuestos a hacer el 1-O y el 3-O». Ojeda criticó que se presente el traspaso de Rodalies como una victoria a cambio de sostener el gobierno en Madrid, cuestionó los incentivos que pueda tener España para pactar «nada que nos acerque a la independencia» si ERC y Junts aceptaron elecciones bajo el 155. Ojeda hizo un llamado a volver a movilizar el voto independentista para evitar la abstención: «Pido que quien ha dejado de votar venga porque hay que cambiar las tornas». En este sentido, remarcó que si entran al Congreso, denunciarán todo lo que España «robe a los catalanes».

Por su parte, Miquel Bonet explicó que, tras los hechos de 2017, el 155 y los acuerdos de pacificación, llegó a pensar que Cataluña estaba muerta, una percepción que aseguró haber cambiado en estas tres semanas de Alhora al ver la recogida de avales y la respuesta del público. Bonet utilizó la metáfora de un hospital donde la cama la pone el PSOE, con ERC y Junts tratando de no incomodar para que no entren «los asesinos a sueldo» de PP y Vox, y reclamó «dejar de tomar la morfina» y decir «no a todo» en Madrid. Finalmente, Cristina Casol, exdiputada de Junts en el Parlamento, denunció que la planificación radial del Estado español sitúa a Lleida y Cataluña en la periferia, y reivindicó el papel del interior porque aporta los recursos básicos -agua, alimentos y energía- al área metropolitana.

El manifiesto fundacional y el despliegue de la ILP «Fora Renfe»

La apertura del acto estuvo a cargo de la exconsejera, ex eurodiputada y cofundadora de Alhora, Clara Ponsatí, quien leyó el manifiesto firmado por una treintena de personalidades –entre las cuales Joel Joan, Roger Español, Elisenda Paluzie y Màrius Serra– que votarán a Alhora este 29-N. El texto reclama devolver la independencia al centro de la política catalana, critica que la política de los últimos años ha dejado al país «sumiso al expolio y desmoralizado» y pide el voto para la formación de Graupera. «Somos los que no nos hemos rendido», reivindicó. En el plan de acción, Graupera detalló los próximos pasos de la ILP para echar a Renfe de Cataluña, sosteniendo que no hay ningún impedimento y que el Parlamento podría haber modificado la ley ferroviaria catalana. La campaña se organizará por municipios —comenzando por los que tienen estación—, nombrará responsables locales, formará voluntarios y fedatarios, e iniciará la recogida de aquí a diez o quince días con material y acciones en los vagones de Rodalies.