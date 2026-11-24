El cabeza de lista de Alhora en las elecciones españolas del 29-N, Jordi Graupera, ha protagonizado un acto político en el interior de un convoy de Rodalies con destino a Blanes para denunciar el funcionamiento del servicio ferroviario y vincularlo a un intento de frenar el progreso económico y nacional de Cataluña: «La destrucción es deliberada». Ante un vagón lleno de personas que lo han aplaudido varias veces, especialmente al final, Graupera ha sostenido que la degradación del ferrocarril busca destruir la posibilidad de una Cataluña industrial y humillar a la ciudadanía. Con este acto a bordo de un tren de la R1 en ruta hacia Blanes antes de llegar a Mataró, la formación independentista sitúa la movilidad ferroviaria como un eje de disputa nacional, económica y de soberanía.

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El ferrocarril como motor histórico y cotidiano

Graupera ha contrapuesto la etapa previa al ferrocarril –cuando, según ha recordado, la vida se limitaba a una distancia a pie, con la gente viviendo sobre la tienda o el taller y conociendo solo el entorno de dos horas a pie– con el despliegue ferroviario del siglo XIX. A su parecer, aquella red expresó la «ambición» de Cataluña de ser «un país europeo, libre y próspero», e impulsó la aparición de nuevos barrios, chimeneas industriales, la edificación modernista y la plenitud de la lengua: «Lo que estamos viendo es el tren pasando por encima del agujero donde querían encerrarnos el resto de nuestra historia».

Según el dirigente de Alhora, el nacimiento del catalanismo en aquel contexto respondió al hecho de que las «ansias de libertad» se vieron aceleradas por el tren. En su intervención, ha enumerado el impacto práctico de un servicio ferroviario que funcione: poder cambiar de trabajo con «miles de opciones a dos horas a la redonda», o enamorarte de alguien que ni siquiera sabías que existía, tener a los nietos a una hora y media y estar presente cada día, estudiar y atender a la familia como, por ejemplo, cuidar a una madre que se rompe la cadera sin que una cosa impida la otra, y hacer emerger los centros de poniente a levante y del sur al norte sin periferias «ni catalanes de segunda».

Denuncia de una “ofensiva” y crítica a la clase política

Graupera ha afirmado de forma contundente que el deterioro de Rodalies no es accidental sino intencionado. «La destrucción de Rodalies no es ningún accidente, es deliberada. Buscan destruir la posibilidad de una Cataluña industrial y buscan humillarnos, quitarnos la dignidad», ha proclamado, añadiendo que una Cataluña económicamente fuerte no puede ser aplastada por ninguna política. El líder de Alhora ha atribuido la situación a los políticos españoles y al «sí» de políticos catalanes, y ha advertido que el trato no cambiará hasta que un grupo de catalanes se organice para decir que no y poner fin a lo que ha definido como un trato colonial. Al final del mitin, ha situado la fractura política entre los que «viven de rodillas» y los que se mantienen “erguidos, siempre al ataque”.