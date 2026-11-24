El cap de llista d’Alhora a les eleccions espanyoles del 29-N, Jordi Graupera, ha protagonitzat un acte polític a l’interior d’un comboi de Rodalies amb destinació a Blanes per denunciar el funcionament del servei ferroviari i vincular-lo a un intent de frenar el progrés econòmic i nacional de Catalunya: “La destrucció és deliberada”. Davant d’un vagó ple de persones que l’han aplaudit diverses vegades, especialment al final, Graupera ha sostingut que la degradació del ferrocarril busca destruir la possibilitat d’una Catalunya industrial i humiliar la ciutadania. Amb aquest acte a bord d’un tren de l’R1 en ruta cap a Blanes abans d’arribar a Mataró, la formació independentista situa la mobilitat ferroviària com un eix de disputa nacional, econòmica i de sobirania.
El ferrocarril com a motor històric i quotidià
Graupera ha contraposat l’etapa prèvia al ferrocarril –quan, segons ha recordat, la vida es limitava a una distància a peu, amb la gent vivint sobre la botiga o el taller i coneixent només l’entorn de dues hores a peu– amb el desplegament ferroviari del segle XIX. A parer seu, aquella xarxa va expressar l’”ambició” de Catalunya de ser “un país europeu, lliure i pròsper”, i va impulsar l’aparició de nous barris, xemeneies industrials, l’edificació modernista i la plenitud de la llengua: “El que estem veient és el tren passant per damunt del cau on ens volien tancats la resta de la nostra història”.
Segons el dirigent d’Alhora, el naixement del catalanisme en aquell context va respondre al fet que les “ànsies de llibertat” es van veure accelerades pel tren. En la seva intervenció, ha enumerat l’impacte pràctic d’un servei ferroviari que funcioni: poder canviar de feina amb “milers d’opcions a dues hores a la rodona”, o enamorat-te d’algú que ni tan sols sabies que existia, tenir els nets a una hora i mitja i ser-hi present cada dia, estudiar i atendre la família com, per exemple, cuidar una mare que es trenca el maluc sense que una cosa impedeixi l’altra, i fer emergir els centres de ponent a llevant i del sud al nord sense perifèries “ni catalans de segona”.
Denúncia d’una “ofensiva” i crítica a la classe política
Graupera ha afirmat de forma contundent que el deteriorament de Rodalies no és accidental sinó intencionat. “La destrucció de Rodalies no és cap accident, és deliberada. Busquen destruir la possibilitat d’una Catalunya industrial i busquen humiliar-nos, prendre’ns la dignitat”, ha proclamat, tot afegint que una Catalunya econòmicament forta no pot ser aixafada per cap política. El líder d’Alhora ha atribuït la situació als polítics espanyols i al “sí” de polítics catalans, i ha advertit que el tracte no canviarà fins que un grup de catalans s’organitzi per dir que no i posar fi al que ha definit com un tracte colonial. Al final del míting, ha situat la fractura política entre els qui “viuen de genolls” i els qui es mantenen “alçats, sempre a l’atac”.