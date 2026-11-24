Pas a pas. Amb aquest ritme una de les estratègies d’Acció Cassandra, l’entitat jurídica en defensa de la minoria nacional catalana, va avançant. És la seva croada contra el pèssim servei de Rodalies que s’ofereix a Catalunya per part de Renfe i d’Adif. Segons ha informat Cassandra la Comissió Europea ha confirmat que ha registrat com a denúncia l’escrit de setembre sobre Rodalies.
El passat 18 de novembre la Direcció General de Mobilitat i Transports —DG MOVE— va comunicar a l’entitat que els seus serveis examinaran la denúncia d’acord amb el “dret de la Unió Europea aplicable i informaran l’associació dels resultats i de les mesures que eventualment adoptin”. Cassandra remarca que aquesta admissió no prejutja res però sí que ho descriu com un “avenç en les actuacions europees” pel desori del servei i pels problemes denunciats que afectaven la “unitat de seguretat i interoperabilitat ferroviària”.
Amb aquest registre, la Comissió es compromet a fer una avaluació preliminar en un termini de dos mesos i a prendre una decisió —requeriment a l’Estat o arxivament— en un termini màxim d’un any. De fet, la denúncia interposada per Cassandra el passat mes de juny, argumentava que “la responsabilitat de les autoritats estatals no exclou el control europeu del compliment de les obligacions de seguretat ferroviària” per justificar que la Comissió Europea parés l’orella als problemes que genera la mobilitat ferroviària a Catalunya.
Milers d’incidències
El dossier aportat amb al denúncia documenta va 9.023 registres d’incidències i pertorbacions del servei entre l’1 de setembre de 2025 i el 31 d’agost de 2026, amb 974 registres corresponents a l’R11. L’associació demana examinar el compliment de les obligacions de l’Estat i la supervisió de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària sobre el gestor d’infraestructures.
La denúncia també reclama el desglossament dels fons europeus per projectes i trams, el control de l’execució i dels resultats de les actuacions finançades i l’examen del desequilibri territorial d’inversió. Aquestes peticions es refereixen també a les infraestructures convencionals que utilitza Rodalies i que formen part del Corredor Mediterrani. Aquesta denúncia és independent del tancament de la petició 0840/2026 al Parlament Europeu també sobre Rodalies que va interposar Cassandra.