La judicatura torna a marcar amb groc l’agenda política i en una setmana crucial de cara les eleccions al Congrés i el Senat convocades per a diumenge, 29 de novembre. Nou anys després, el president a l’exili, Carles Puigdemont, podrà tornar a Catalunya alliberat de la persecució judicial pel Primer d’Octubre. Aquest dilluns al migdia, la sala penal del Tribunal Suprem, seguint la petició del magistrat instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ha decidit el sobreseïment del cas, en aplicació de la llei de l’amnistia amb la interpretació sobre el delicte de malversació que els va obligar a fer el Tribunal Constitucional el passat 6 d’octubre. La resolució, de tot just sis pàgines, només estableix l’aplicació de la llei de l’oblit penal per a l’independentisme i desestima les peticions de Vox -acusació popular-, que intentava demorar una decisió que era ja inapel·lable.
De fet, els magistrats han dictat una interlocutòria sense cap valoració fàctica ni jurídica. Simplement, subjecte, verb i predicat, perquè el que havien d’argumentar, retreure o criticar del Tribunal Constitucional ja ho van fer en la resolució que atorgava l’amnistia als condemnats per malversació per l’1-O, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Oriol Junqueras. De fet, fonts del tribunal ironitzaven en privat que potser condemnarien a “pagar costes Cándido Conde-Pumpido”, una referència al president del TC, que ha ordenat al Suprem com havia d’interpretar un delicte per tal que els acusats i condemnats per l’1-O fossin amnistiats. Una decisió que va generar una guerra de togues d’alt voltatge i intensitat.
En paral·lel, i en curiosa contraposició, avui s’ha comunicat la resolució de la sala penal i civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb què es nega encara l’amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, processats per malversació en la mateixa causa mare que va obrir el Jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona i en la qual s’ha amnistiat tots els processats, excepte Albert Royo i Roser Clavell. Una negativa que compta amb la complicitat del ministeri fiscal que, tot i no oposar-se a l’amnistia per a aquest cas, tampoc n’ha demanat l’aplicació. La sorpresa és que, en l’òrbita del Govern del Primer d’Octubre s’han amnistiat el president i els consellers i, en canvi, càrrecs de segon nivell, Jové i Salvadó, que ocupaven les secretaries als departaments que dirigia Junqueras, encara estan imputats en la causa judicial.
El “partit judicial” entra en la recta final campanya
Val a dir que, des que va començar la campanya electoral, la judicatura no ha aturat els procediments que envolten el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn. Les diverses causes obertes en els jutjats d’instrucció de l’Audiència Nacional han anat fent feina. Així ha passat en el cas Plus Ultra, amb la diana fixada en l’expresident del govern espanyol i negociador del PSOE a Suïssa amb Junts, José Luis Rodríguez Zapatero, i també en el cas de les clavegueres del PSOE, batejat com a cas Leire.
Però, aquest dilluns, la presa era de caça major. El president Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig quedaven alliberats dels grillons de la imputació per malversació. Una decisió que té una lectura política evident. Nou anys després que la judicatura aconseguís que Puigdemont hagués de marxar de Catalunya i romandre fora de l’estat espanyol, una llei aprovada pel poder legislatiu, amb el suport integral de la Moncloa i de la Fiscalia General de l’Estat, obligava el mateix poder judicial a permetre el seu retorn, després d’haver estat durant molt temps l’enemic públic número 1.
L’aplicació de l’amnistia és vista des de la dreta extrema i l’extrema dreta com un senyal que encara delma més la imatge de Pedro Sánchez com a home d’estat. En síntesi, que la llei que va permetre la seva investidura el 2023 per part dels vots de Junts a través del Pacte de Brussel·les hagi obligat que els jutges a deixar d’empaitar-lo i pugui tornar sense haver trepitjat ni un jutjat espanyol ni una presó espanyola, és munició electoral. El fet que torni amb una mà a la galta s’imputa per part del PP i Vox al govern de Sánchez, amb tot el pes específic que comporta. De tota manera, Puigdemont ha anunciat que no retornarà fins passats els comicis per protagonitzar un retorn “tan institucional com sigui possible”, i no pas un moviment electoral.
El TSJC treu el cap
Si les enquestes apunten que ERC, amb Gabriel Rufián al capdavant, supera la crisi electoral i podria obtenir un resultat gairebé històric a Catalunya, el TSJC hi ha volgut afegir aigua freda. Tot i les resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, el tribunal que havia de jutjar Jové i Salvadó, que presideix un arxienemic del Procés com és el magistrat i expresident del TSJC Jesús María Barrientos, es nega a aplicar-los l’amnistia.
El tribunal encarregat del cas ha comunicat aquest dilluns que, malgrat les peticions de la defensa aportant tota la doctrina i la jurisprudència vinculant sobre la interpretació de la malversació que ha de ser amnistiada, de moment no pensa aplicar la llei de l’oblit penal per a l’independentisme a Jové i Salvadó. La sala Civil i Penal del TSJC raona que la malversació per la qual estan processats no és ben bé igual -“no té la mateixa identitat”- que l’analitzada pel TJUE, el TC i el Tribunal Suprem. Per tant, no retira les qüestions prejudicials presentades per dilatar la seva aplicació, a l’espera d’una decisió que la justícia europea podria considerar cosa jutjada.
La decisió del TSJC no és neutra. Ans al contrari. Salvadó és actualment el poderós gerent d’ERC i, ara com ara, membre clau del comitè de campanya del 29-N dels republicans. Una biga mestra de la formació i de la campanya electoral que podria atorgar als republicans un resultat històric diumenge vinent. Per altra banda, Jové és una altra peça clau d’ERC, en aquest cas al Parlament, com a cap del grup parlamentari republicà i encarregat, juntament amb Ester Capella, de mantenir les negociacions amb el PSC i el compliment tant de l’acord d’investidura de Salvador Illa com dels pressupostos.
Un llarg trajecte
L’amnistia s’ha fet efectiva gairebé dos anys i mig més tard de la seva aprovació al Congrés i després d’un llarg periple judicial. Ara bé, per complicat, el trajecte que ha fet l’exili en aquests nou anys, des que el 30 d’octubre de 2017 van comparèixer a Brussel·les el gruix del Govern. De fet, Puigdemont admet que els seus advocats brussel·lesos només li van garantir tres mesos de treva a la capital flamenca, però que una estratègia coordinada amb Gonzalo Boye ha permès que durant 9 anys hagi esquivat diversos intents d’extradició. El primer intent va ser amb l’euroordre de Llarena emesa el 3 de novembre de 2017, que va retirar dos dies després.
El 23 de març de 2018 en va dictar una de nova contra tot l’exili. Dos dies després, Puigdemont és detingut a Alemanya, acompanyat de dos mossos d’esquadra -jutjats per desobediència i absolts- i dos membres del seu gabinet personal. S’estarà 12 dies a la presó. La justícia alemanya només permetria lliurar-lo a les autoritats espanyoles si el jutgen per malversació. Llarena ho rebutja perquè el vol processar per rebel·lió i Alemanya, finalment, rebutja extradir-lo, el juliol de 2018. Nou cop al Suprem perquè el 16 de maig, Bèlgica havia rebutjat les euroordres de Comín, Puig i Meritxell Serret.
De la sentència a l’amnistia
La sentència del Suprem en la causa del Procés, el 14 d’octubre de 2019, s’activa una nova euroordre contra l’exili. Entra en joc el cas Puig. Bèlgica es torna a negar a lliurar membres de l’exili. Però el mes de desembre, nou gir de guió. El 21 de desembre de 2019, el TJUE dicta la “doctrina Junqueras” que reconeix la immunitat dels eurodiputats electes i Puigdemont i Comín poden agafar l’acta d’eurodiputats. El 21 de juny de 2016, s’aprova l’indult pels empresonats del Procés, però la persecució no s’atura. El 23 de setembre de 2021, Puigdemont és detingut a l’Alguer, s’està unes hores en una presó de màxima seguretat i es desperta el moviment sobiranista a l’illa. La justícia italiana tanca el cas el 4 d’octubre i determina que té immunitat europarlamentària, i no el lliura a les autoritats espanyoles. Suïssa i França també s’havien negat a tramitar-les.
El 31 de gener de 2023, el TJUE tomba els arguments de les euroordres arran del cas Puig i aporta un concepte nou a la política judicial catalana, el GOIP, acrònim de grup objectivament identificable de persones. L’agost de 2024, Puigdemont protagonitza una visita fugaç a Barcelona aprofitant el debat d’investidura. La llei d’amnistia feia un mes que s’havia aprovat. Després d’una breu estada a Catalunya, amb una visibilitat que no va arribar a ser d’una hora, Puigdemont va retornar a Waterloo, i hi havia oberta una causa contra els mossos que el van acompanyar. El sis d’octubre el TC avala l’amnistia i, un mes i mig després, el Suprem claudica i l’aplica als membres de l’exili.