L’entitat Acció Cassandra ha decidit socialitzar el que ha vingut reclamant en la seva querella al Jutjat de Vilafranca arran de l’accident de tren de Rodalies a Gelida el febrer passat. Així, l’entitat en defensa jurídica de la minoria nacional catalana, ha fet una passa més per denunciar el caos de Rodalies i el pèssim servei que ofereix als catalans. Acció Cassandra ha posat en marxa una “campanya massiva” perquè les persones perjudicades per les deficiències de Rodalies presentin reclamacions administratives davant la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
El sistema és fàcil. L’associació facilita gratuïtament “models, instruccions i un generador de documents per convertir el malestar quotidià en reclamacions registrades”. De retruc, genera una base documental per exigir respostes i obrir reclamacions oficials tant a Catalunya, com a l’Estat espanyol com a Europa. De fet, la iniciativa busca no tant la recuperació d’un perjudici econòmic -com el preu d’un bitllet- sinó aixecar acta i deixar “constància oficial i jurídica d’un problema greu i sostingut que afecta la feina, els estudis, l’economia i la vida personal de milers de persones” de manera diària.
Dues vies d’acció
L’entitat proposa dues vies d’actuació per esperonar les denúncies. Per una banda, el que anomenen la reclamació ràpida que permet preparar el document en uns tres minuts, sense haver de reunir inicialment totes les proves. L’usuari únicament indica les seves dades, el trajecte, les incidències i els perjudicis, i rep per correu un PDF amb dues còpies, una per a cada administració. Ara bé, generar el document no equival a presentar-lo. S’ha de revisar i registrar-lo a les dues administracions. Després, la persona afectada ha d’enviar la documentació presentada i els justificants a Acció Cassandra mitjançant l’apartat «Ja he reclamat». Només es comptabilitzaran les reclamacions que arribin amb aquesta acreditació.
L’altra via és la reclamació completa que s’adreça a qui vol reclamar econòmicament danys concrets, com despeses de transport alternatiu, pèrdues salarials, despeses de cura o dany moral. La campanya ofereix un model, un registre d’incidències i una guia per documentar-los amb justificants. La reclamació administrativa és gratuïta. El conjunt de reclamacions permetrà documentar l’abast del problema per línies i municipis i donar suport a actuacions institucionals i jurídiques i poder orientar l’estratègia jurídica general i, particulars, en cada cas.