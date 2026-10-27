Acció Cassandra pressiona a Renfe, Adif i el ministeri de Transports, en el marc de la instrucció judicial per l’accident ferroviari de Gelida del 20 de gener de 2026, on l’entitat jurídica catalana està personada com acusació popular. Els lletrats de Cassandra han registrat una petició davant la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Vilafranca del Penedès, plaça número 3, que tutela les investigacions, per demanar una perícia judicial independent, documentació i declaracions testificals.
Fonts de l’associació expliquen a El Món que la intenció és “aclarir si l’esfondrament del mur era previsible i evitable i determinar les possibles responsabilitats”. En el mateix escrit, també reclama mesures urgents de preservació de les proves i una pròrroga de sis mesos de la instrucció. La petició es raona amb el fet que, ara per ara, els indicis recollits fan pensar que no es pugui descartar “la previsibilitat del col·lapse”.
En aquest sentit, veuen indispensable contrastar els informes preliminars del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX) i de la consultora FHECOR. De fet, el de CEDEX es va elaborar per encàrrec de la Direcció General de Carreteres, titular de l’estructura, i el FHECOR, per encàrrec de la contractista encarregada de conservar-la. “Tot i discrepar sobre l’origen de la corrosió, tots dos sostenen que la fallada era difícilment previsible”. Però Acció Cassandra ho qüestiona i demana sotmetre aquestes conclusions a una perícia designada pel Tribunal i amb participació de les parts.
Deficiències recollides al sumari
L’associació assenyala documentació de la causa que descriu “humitats, filtracions, juntes obertes, vegetació i deficiències de drenatge abans del sinistre“. En aquest sentit, destaca “les actuacions proposades el 2020 i la millora del drenatge recomanada per INECO el 2024, sense que, segons l’escrit, consti que s’executessin“. “No demanem que els inspectors veiessin a través del formigó, sinó que s’aclareixi què es va fer davant dels senyals visibles de deteriorament i si actuar a temps hauria evitat la tragèdia”, manifesta Lluís Gibert, president d’Acció Cassandra.
Per altra banda, Cassandra també sol·licita una “perícia economicofinancera sobre la inversió i el manteniment pressupostats i executats a Rodalies de Catalunya, comparats amb altres xarxes i normalitzats per quilòmetre i viatger”. “L’objectiu és contrastar amb dades oficials la dimensió estructural de la desinversió al·legada”, insisteix Gibert.