Acció Cassandra presiona a Renfe, Adif y el ministerio de Transportes, en el marco de la instrucción judicial por el accidente ferroviario de Gelida del 20 de enero de 2026, donde la entidad jurídica catalana está personada como acusación popular. Los abogados de Cassandra han registrado una petición ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilafranca del Penedès, plaza número 3, que tutela las investigaciones, para solicitar una pericia judicial independiente, documentación y declaraciones testificales.

Fuentes de la asociación explican a El Món que la intención es «aclarar si el derrumbe del muro era previsible y evitable y determinar las posibles responsabilidades». En el mismo escrito, también reclama medidas urgentes de preservación de las pruebas y una prórroga de seis meses de la instrucción. La petición se razona con el hecho de que, por ahora, los indicios recogidos hacen pensar que no se pueda descartar «la previsibilidad del colapso».

En este sentido, ven indispensable contrastar los informes preliminares del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y de la consultora FHECOR. De hecho, el de CEDEX se elaboró por encargo de la Dirección General de Carreteras, titular de la estructura, y el FHECOR, por encargo de la contratista encargada de conservarla. «A pesar de discrepar sobre el origen de la corrosión, ambos sostienen que la falla era difícilmente previsible». Pero Acció Cassandra lo cuestiona y pide someter estas conclusiones a una pericia designada por el Tribunal y con participación de las partes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, habla por teléfono en el Congreso de los Diputados | Eduardo Parra / Europa Press

Deficiencias recogidas en el sumario

La asociación señala documentación de la causa que describe «humedades, filtraciones, juntas abiertas, vegetación y deficiencias de drenaje antes del siniestro«. En este sentido, destaca «las actuaciones propuestas en 2020 y la mejora del drenaje recomendada por INECO en 2024, sin que, según el escrito, conste que se ejecutaran«. «No pedimos que los inspectores vieran a través del hormigón, sino que se aclare qué se hizo ante las señales visibles de deterioro y si actuar a tiempo habría evitado la tragedia», manifiesta Lluís Gibert, presidente de Acció Cassandra.

Por otro lado, Cassandra también solicita una «pericia economicofinanciera sobre la inversión y el mantenimiento presupuestados y ejecutados en Rodalies de Catalunya, comparados con otras redes y normalizados por kilómetro y viajero». «El objetivo es contrastar con datos oficiales la dimensión estructural de la desinversión alegada», insiste Gibert.