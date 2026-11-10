De momento, un primer paso. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 45, ha acordado abrir diligencias previas por un presunto delito de odio a raíz de la querella presentada por Acció Cassandra por los cánticos «polaco el que no bote» en el Santiago Bernabéu y su posterior difusión en una pieza humorística de la plataforma televisiva Movistar Plus+. Cassandra los denunció por un delito de odio del artículo 510 del Código Penal.

La interlocutoria, fechada el 5 de noviembre y comunicada esta mañana a Cassandra, afirma que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal«. En la misma interlocutoria, el juzgado ha acordado el traslado del expediente al Ministerio Fiscal para que emita el informe que es preceptivo. Una vez recibido, el juzgado decidirá cómo continuar.

Cabe decir que Acció Cassandra, en su denuncia también solicitó obtener las grabaciones originales, identificar a los responsables de los cánticos y de la elaboración y difusión del vídeo, y conocer su alcance. También ha reclamado la retirada cautelar del contenido y la preservación de las pruebas. Unas peticiones que no han sido aún evaluadas por la instrucción ni como medida cautelar.

Mbappé en un partido con la selección de Francia | Foto de 123RF/dziurek / Servimedia

«Un desprecio que traspasa los límites»

En un comunicado, Acció Cassandra interpreta la apertura de diligencias como «un paso especialmente relevante» porque «lleva al ámbito judicial no solo los cánticos denunciados, sino también el tratamiento editorial que hizo un medio de comunicación». Un procedimiento que esperan que permita examinar «si convertir el desprecio contra la minoría nacional catalana en contenido de entretenimiento puede tener consecuencias penales». Cassandra ve una oportunidad para valorar y aclarar los hechos denunciados.

Por su parte, el presidente de Acció Cassandra y abogado de la querella, Lluís Gibert, destaca la «singularidad» del procedimiento. «Que sepamos, es la primera vez que un juzgado abre diligencias por un presunto delito de odio a raíz de una querella que denuncia conjuntamente unos cánticos catalanófobos en un estadio y su reelaboración humorística por una plataforma audiovisual», subraya Gibert. «No avanzamos ninguna condena: reclamamos que se investigue si convertir el desprecio contra los catalanes en entretenimiento traspasa los límites penales«, insisten.

Hechos del 18 de octubre

Para Cassandra, siguiendo la denuncia, los cánticos se perpetraron el 18 de octubre durante el partido entre el Real Madrid y el Sevilla. Las cámaras captaron cómo el delegado madridista “Chendo” preguntaba a Kylian Mbappé si sabía qué significaba polaco y, “tras una explicación con la boca tapada, ambos reían“. El programa El Día Después, un clásico de la información deportiva, convirtió la escena en una pieza de unos cuarenta segundos, presentada como una “clase de vocabulario madridista“. Al día siguiente, la cuenta oficial @MPlusDeportes la publicó en X con el texto “La noche en la que Mbappé aprendió lo que es ser polaco…”.

Los abogados consideran que la «reelaboración amplifica el carácter humillante de los cánticos y reclaman que la discriminación contra la minoría nacional catalana reciba la misma protección que cualquier otra forma de discriminación”. En este sentido, remarcan “que el medio no se limitó a informar sobre unos hechos: seleccionó y editó las imágenes, añadió una narración burlesca y las difundió con un texto propio”. Para la asociación, “presentar el insulto como una broma contribuye a normalizar el desprecio contra los catalanes por su identidad nacional“.