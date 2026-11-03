La Comissió de Peticions del Parlament Europeu (PETI) ha decidit tancar la porta a la gestió econòmica de Rodalies amb fons europeus. Així ho ha denunciat Acció Cassandra, l’entitat jurídica en defensa dels drets de la minoria nacional catalana, que informa que el passat 28 de setembre l’acta de la reunió de PETI del 28 de setembre van tancar la seva demanda sobre “la seguretat de Rodalies, la traçabilitat dels fons europeus del corredor mediterrani i el dèficit estructural d’inversió a Catalunya”. Cassandra volia aportar aquesta informació al procediment obert contra Renfe i Adif per l’accident de Gelida, el 20 de gener d’enguany, i on l’entitat és acusació particular.
Segons l’acta, a la que ha tingut accés El Món, la petició d’Acció Cassandra s’ha tancat a petició del Partit Popular Europeu (PPE) i de Patriotes per Europa (PfE), amb el suport dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR). Una decisió on no participa el peticionari de la informació. A criteri d’Acció Cassandra, la PETI ha declarat admissible perquè “afecta àmbits d’activitat de la Unió, però ha decidit no continuar-ne l’examen”. Cassandra interpreta que la decisió “substitueix l’examen dels greuges per una resposta genèrica i prepararà una sol·licitud de reobertura” de l’expedient.
Dues decisions controvertides
Cassandra recorda en un comunicat que el president de PETI, Bogdan Rzońca, de 15 d’octubre, va comunicar l’admissibilitat i el trasllat de la petició a la Comissió de Transports i Turisme (TRAN) “per a informació”. El pas següent va ser remetre al debat del ple del Parlament Europeu del 12 de març de 2026 sobre seguretat ferroviària, Adamuz i Tempe. En aquest context entenen que sobre aquesta base la comissió no tenia prou elements per continuar examinant la petició.
Acció Cassandra considera que aquesta remissió “posa en evidència la buidor de la justificació del tancament: el debat invocat es va celebrar el 12 de març de 2026, dinou dies abans de la presentació de la petició, el 31 de març“. Per tant, a criteri, dels advocats de l’entitat, “aquell debat no podia constituir una resposta a la petició concreta de l’associació”. “La carta del president de PETI tampoc no explica com s’hi haurien abordat els greuges específics sobre el manteniment de Rodalies, la traçabilitat dels fons europeus i el desequilibri territorial d’inversió”, afegeixen. Per això, ara en demanen la reobertura.