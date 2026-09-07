Resposta formal i contundent a la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Comissió Europea (DG MOVE) per part d’Acció Cassandra, després que l’entitat de “defensa jurídica nacional catalana” denunciés el desori de Rodalies a la Comissió Europea. El passat 29 de juny MOVE va demanar a Cassandra dades sobre el caos del transport ferroviari a Catalunya tenint present que les institucions europees consideraven l’Estat espanyol com el responsable principal de la seguretat ferroviària en tot el seu territori, tant pel manteniment com per la gestió de la infraestructura, a través de les empreses públiques Adif i Renfe.
L’associació ha lliurat a la Comissió Europea un dossier amb una anàlisi de 9.023 incidències registrades a la xarxa de Rodalies entre l’1 de setembre de 2025 i el 31 d’agost de 2026. Del total, 199 consten com a incidències de severitat crítica, 3.456 d’alta severitat, 553 de severitat mitjana i 4.815 de severitat baixa. Una informació detallada de cada incident amb el seu origen. Així, 8.923 incidències provenen de fluxos públics RSS de Rodalies de Catalunya, 91 de comunicacions de la Generalitat i 9 d’altres canals públics.
Amb l’expedient obert, Acció Cassandra deixa clar que “no qüestiona que els estats membres i les autoritats estatals tinguin la responsabilitat principal en aquesta matèria”. El que reclama l’entitat és que “la Comissió exerceixi les seves funcions de garantia del dret de la Unió quan hi ha indicis documentats que poden afectar infraestructures transfrontereres i integrades a la xarxa transeuropea”. Per altra banda, a través d’una providència Cassandra ja ha estat formalment admesa com a part personada en la investigació de l’accident ferroviari a Gelida amb resultat de mort que va aturar la totalitat de la xarxa ferroviària. Les diligències se segueixen a la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Vilafranca del Penedès, plaça número 3.
“Exigència de resposta motivada”
El nou escrit remès per Cassandra ressalta que l’entitat “no demana que la Comissió Europea substitueixi les autoritats estatals en l’exercici de les seves funcions”. En concret, demana que” examini seriosament la documentació aportada, determini les obligacions europees aplicables i doni una resposta expressa i motivada als punts plantejats”. D’aquesta manera insta a la MOVE a” valorar si l’Estat espanyol i l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària compleixen les seves obligacions de seguretat i supervisió; a precisar el règim aplicable als trams i connexions del corredor mediterrani emprats per Rodalies; a detallar la destinació efectiva dels fons europeus, i a valorar l’obertura de l’examen preliminar previst a la legislació europea.