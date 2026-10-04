Més enllà de la puntualitat: per què avisar d’un retard és un gest psicològic profund

A totes ens ha passat alguna vegada: estàs esperant algú, potser per prendre un cafè, una reunió important o una simple trobada. El temps passa i hi ha qui, sense dir res, arriba tard, com si res. D’altres, en canvi, amb una precisió gairebé quirúrgica, t’envien un missatge avisant que només seran cinc minuts tard. Sembla una qüestió d’educació o de modals, oi?
Però si et dic que darrere d’aquest gest, aparentment trivial, s’amaga un profund secret de la psicologia humana, canvia la perspectiva. No estem parlant només de puntualitat, sinó d’una dinàmica que pot transformar radicalment les nostres relacions i la nostra percepció del respecte. I la ciència ja ho ha confirmat.
La psicòloga Olga Albaladejo ens revela la clau: no es tracta només d’informar que arribes tard, sinó de comunicar que has pensat en l’altra persona abans que ni tan sols hagi de preguntar. Aquest gest tan senzill transcendeix la mera cortesia i entra de ple en el terreny del vincle emocional. És un petit acte amb un impacte gegantí.
La revelació darrere d’un avís
La puntualitat, en el seu sentit més pràctic, té a veure amb l’organització: calcular el temps de viatge, gestionar la teva agenda, sortir a l’hora. És una qüestió logística. Però avisar d’un retard afegeix una capa completament diferent, una dimensió que va molt més enllà del rellotge. El missatge de fons no és “tardaré deu minuts”, sinó “sé que m’estàs esperant i no vull deixar-te sense informació”. (I sincerament, això ens encanta a totes, ho hem de reconèixer).
Aquest petit detall marca la distinció entre dos plànols que sovint confonem. Un és el pràctic, que consisteix a arribar a l’hora acordada sense més complicacions. L’altre, molt més important per al nostre benestar col·lectiu, és el relacional, que implica fer sentir a l’altra persona que és tinguda en compte, que el seu temps i la seva espera són valuosos.
És sorprenent com una acció tan petita pot tenir un poder tan immens. Pensar en l’altre, reduir la seva incertesa, és el veritable luxe que podem oferir en les nostres relacions.
El poder del temps emocional
Potser penses: “Per només deu minuts, quina importància té?”. Aquí rau l’error. El problema no és la quantitat de temps, sinó com interpretem aquest temps emocionalment. Per a qui arriba, aquests deu minuts poden estar plens d’activitat: conduint, caminant, buscant aparcament. Per a qui espera, però, poden ser minuts buits, carregats de preguntes i incertesa.
“Vindrà? Quant tardarà? Li deu haver passat alguna cosa? Puc començar una altra cosa o m’oblidarà?” Aquestes són les preguntes que assalten la ment de qui espera. La persona que arriba tard té informació que l’altre no té, i aquesta asimetria és la que genera el malestar. No es tracta dels minuts, sinó de comprendre l’estat d’ànim de qui espera.
Aquesta nova dimensió que adquireix el temps, quan entenem el seu pes emocional, ens permet comprendre que avisar d’un retard és una qüestió d’empatia. Concretament, de l’anomenada empatia cognitiva o presa de perspectiva. És a dir, la capacitat d’imaginar com pot estar vivint la situació una altra persona, encara que la seva experiència sigui completament diferent de la nostra.
Retards que deixen empremta
Cal entendre que no tots els retards tenen el mateix significat, i això no depèn només del temps que haguem trigat. Una espera breu pot viure’s amb tranquil·litat si en coneixem el motiu i la durada aproximada. Però sense informació, pot interpretar-se com a desinterès, oblit o una flagrant falta de consideració. (I això, amigues, pot fer molt de mal).
Aquestes interpretacions depenen també de la història del vincle. No té el mateix pes un retard excepcional que una conducta repetida. No afecta igual si la persona sol ser fiable que si ja ens ha deixat esperant moltes vegades. Tampoc és el mateix una cita informal que una entrevista de feina o una trobada especialment important. La connexió contextual és clau per entendre l’impacte d’aquest gest.
El veritable truc per una comunicació eficaç en aquestes situacions és ser capaces de tenir en compte tots aquests factors. Així podem saber quan un simple avís pot marcar una diferència definitiva. Perquè, al cap i a la fi, tot es redueix a l’empatia: entendre què significa realment aquest retard per a l’altra persona.
La solució: petits gestos amb gran impacte
El manteniment de les relacions poques vegades es construeix només amb grans gestos. També es forja en aquells moments discrets en què algú pensa en com vivim nosaltres el temps, el silenci o l’espera, i decideix no deixar-nos innecessàriament en la incertesa. Avisar que arribem tard no és només una norma de cortesia; pot esdevenir una forma silenciosa i imprescindible de demostrar a l’altre que ens importa.
Per adquirir aquests bons hàbits, la psicòloga ens ofereix una solució pràctica. Comença avisant tan bon punt sàpigues que no arribaràs a temps, sense esperar que l’hora acordada ja hagi passat. Després, dona sempre informació útil i realista. És millor dir “calculo que arribaré cap a les 18:10” que un simple “perdó, ja vinc”. Aquesta precisió redueix enormement la incertesa.
A més, ofereix a l’altra persona la capacitat de decisió. Preguntar “et ve bé esperar-me o prefereixes que canviem el pla?” reconeix que el temps de l’altra persona també li pertany i valida la seva autonomia. Finalment, evita justificar-te en excés; l’objectiu principal és informar i reparar, no construir una defensa. Un missatge breu, clar i honest sempre cuida millor el vincle que una llarga successió d’excuses.
En el fons, avisar d’un retard, per petit que sigui, no vol dir convertir la puntualitat en una exigència rígida. Vol dir comprendre que el nostre temps és nostre, però que, quan acordem trobar-nos amb algú, també adquirim un petit compromís amb el seu. Un secret de la psicologia que totes hauríem d’aplicar per viure millor.
I tu, quin d’aquests gestos creus que és el més difícil d’incorporar al teu dia a dia?